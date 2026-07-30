Mark Lensink, el turista neerlandés que murió al volcar su barca en las Cataratas del Iguazú

Mark Lensink, el joven turista neerlandés de 26 años que ha perdido la vida en las cataratas del Iguazú, viajaba junto a su novia y la familia de ella

Estudió en la Universidad de Ciencias Aplicadas Saxion, en Países Bajos y después se dedicó al mundo de la construcción

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Un joven turista neerlandés de 26 años ha perdido la vida durante su visita al Parque Nacional de Iguazú en Brasil. Este martes, Mark Lensink viajaba junto a su novia y la familia de ella cuando el barco turístico privado que contrataron a la empresa Macuco Safari volcó debido a una crecida del agua en las Cataratas del Iguazú.

En el recorrido turístico viajaban seis familiares de nacionalidad neerlandesa, junto con el piloto y el copiloto. Los ocho ocupantes cayeron al agua pero Mark fue el único que no sobrevivió al sufrir un ahogamiento que derivó en una parada cardiorrespiratoria.

Otros dos ocupantes de la embarcación resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital de Foz do Iguaçu: un hombre de 49 años, que permanece estable y en observación, y su esposa, de 48 años, que sufrió una fractura en un pie.

El Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), organismo supervisor del contrato entre el Parque Nacional de Iguazú y la concesionaria, anunció la suspensión de las actividades del programa turístico Macuco Safari durante tres días, a partir de este miércoles, y concluyó que la documentación de la concesionaria Ilha do Sol está en regla.

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No obstante, la Policía Civil de Paraná ha abierto una investigación para conocer las circunstancias del accidente, mientras que la Marina de Brasil lleva adelante una Investigación Administrativa sobre Accidentes e Incidentes de Navegación (IAFN) para determinar las causas del vuelco y establecer posibles responsabilidades.

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El joven de 26 años tenía su propia empresa de construcción

Mark Lensink estudió en la Universidad de Ciencias Aplicadas Saxion, en Países Bajos y después se dedicó al mundo de la construcción. Desde hace más de tres años tenía su propia empresa 'Lensink Bouwservice' (Servicios de Construcción Lensink en español), de acuerdo a su perfil de LinkedIn.

Antes de dar este paso, en enero de 2021, se inició en el mundo de la construcción dentro de la empresa Vastbouw Groep. Comenzó como asistente de obra y después le ascendieron a planador de proyectos. En 2022 le asignaron el puesto de capataz y en 2023 fue uno de los presupuestadores de la firma. Es gracias a este recorrido que consiguió la experiencia necesaria para crear su propia empresa.