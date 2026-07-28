El tornado barrió áreas urbanas desde Oshkosh hasta Appleton, bloqueando numerosas carreteras y dejando sin electricidad a más de 400.000 ciudadanos en Wisconsin e Illinois

Las increíbles imágenes que muestran cómo se forma un tornado en apenas un minuto en Estados Unidos

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Un potente tornado golpeó con fuerza la localidad de Appleton, en Wisconsin, (EE. UU.), dejando tras de sí un amplio reguero de destrucción. El fenómeno, acompañado de vientos que alcanzaron los 217 kilómetros por hora, arrancó árboles y postes eléctricos, dobló señales de tráfico y llegó a volcar camiones de gran tonelaje, según los primeros informes locales.

El tornado barrió áreas urbanas desde Oshkosh hasta Appleton, bloqueando numerosas carreteras y dejando sin electricidad a más de 400.000 ciudadanos en Wisconsin e Illinois. Las autoridades municipales y los servicios de emergencia trabajan para despejar vías y restablecer el suministro, mientras continúan evaluando los daños estructurales en viviendas y edificios.

Nivel 3 sobre 5 en la escala Fujita

A falta de la inspección oficial, los primeros análisis apuntan a que el tornado podría haber alcanzado un nivel 3 sobre 5 en la escala Fujita, dada la magnitud de la destrucción: coches volcados, casas sin tejados y otras reducidas a escombros.

De acuerdo con la información de la cadena ABC, el Servicio Meteorológico Nacional confirmó que el tornado tocó tierra al sur de Appleton, atravesó Neenah y Oshkosh y ha recibido una calificación preliminar de EF‑2.

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El fenómeno también se manifestó como una tromba marina sobre el cercano lago Winnebago antes de avanzar hacia zonas pobladas. En Menasha, las autoridades pidieron evitar desplazamientos por la presencia de árboles caídos, cables derribados y carreteras bloqueadas que dificultan la labor de los equipos de emergencia.

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Pese a la devastación, no se han registrado víctimas mortales, un dato que las autoridades destacan mientras continúan las labores de evaluación y recuperación en las comunidades afectadas.