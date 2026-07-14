Las historias de las víctimas mortales del incendio de Los Gallardos, Almería

La Guardia Civil ya tiene el perfil de ADN de los 12 cuerpos y el proceso avanza con las muestras biológicas de familiares

El emocionante rescate de las mascotas atrapadas en el incendio de Los Gallardos, Almería: buscan a más animales desaparecidos

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AlmeríaEl Tribunal de Instancia de Vera, que investiga el incendio de Los Gallardos, ha logrado identificar nueve de los 12 cadáveres encontrados entre el hollín, según informa 'El Correo'. El análisis genético está siendo el único método que pueden usar para identificar los cuerpos.

La Guardia Civil ya tiene el perfil de ADN de los 12 cuerpos y el proceso avanza con las muestras biológicas de familiares que han facilitado los consulados de los países afectados. Los agentes, que contaban con 10 denuncias por desaparición, ya están notificando los fallecimientos de forma presencial a las familias de las víctimas.

Entre los fallecidos hay cuatro hombres y cinco mujeres, todos mayores de edad. Entre los cadáveres ya identificados hay cuatro de nacionalidad británica, tres belgas, una francesa y un español. Además, una mujer de 93 años y de nacionalidad británica murió en el hospital por las heridas provocadas por las llamas en el 20% de su cuerpo.

El incendio de Los Gallardos, en Almería, ha arrasado ya unas 7.000 hectáreas, según las primeras estimaciones de los servicios de extinción.

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Algunas de las víctimas del incendio de Los Gallardos

Stanislas Verdonckt, de 63 años, vivía en Bédar y su casa estaba en El Curato. "Era un hombre inteligente y analítico, fotógrafo y excursionista experimentado que conocía perfectamente la orografía de la sierra de Bédar y la almeriense", recuerda su hijo Thomas-Wolf Verdonckt, virólogo.

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Verdonckt era un amante de la fotografía en blanco y negro. Tenía una página web y una cuenta de Instagram donde mostraba su trabajo. Le encantaba enseñar su forma particular de ver el mundo a través del blanco y negro.

Stéphanie Navarro vivía en Bédar porque su marido Jérôme tenía antecedentes familiares en el pueblo. La pareja viajaba año tras años desde la Provenza francesa para disfrutar de esta zona. Trabajaba como profesora de Matemáticas en el colegio María Rivier, un gran centro educativo religioso ubicado en Sorgues.

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Navarro era muy querida entre sus alumnos, quienes la describen como "gentil y profesional". Cuando ella vio las llamas, su esposo le pidió que abandonase la vivienda pero una bola de fuego la engulló sin posibilidad de escapar. Su marido le explicó a 'TF1' que nadie les avisó del incendio.

La vida de Pete Gillam siempre estuvo ligada a la de su mujer Fran, con quien estuvo hasta su último suspiro. Siempre cuidaba a sus hijos con un gran cariño y sus fotos en redes sociales muestran que vivir en España siempre le hizo feliz. Era un abuelo entregado, le encantaba disfrutar del sol y de las vacaciones y sus nietos eran su mayor orgullo.

Pete y Fran no se separaron durante el incendio y ambos fallecieron juntos. Sus hijos sufrieron un gran dolor durante aquel jueves en el que el incendio se desató y acabó con sus vidas. Ellos vivieron horas de angustia durante esa búsqueda desesperada por encontrarlos con vida.

Fran Gillam tenía una gran pasión: Bédar. Le encantaba compartir imágenes de los rincones que encontraba en esta zona. Aunque también tenía un profundo amor por el mar, una escena que podía ver desde su apartamento de Pozo del Esparto. Su vida estuvo ligada a la belleza y a la luz de los paisajes y a la pintura.

Gillam tenía una gran sensibilidad para capturar la esencia de los paisajes coloridos de Bédar. La Guardia Civil le comunicó ayer a sus hijos la triste noticia a sus hijos su trágico fallecimiento.