El ministro del Interior de Ecuador salió ileso tras ser recibido a tiros durante un operativo contra una red de narcotráfico; once personas fueron detenidas

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El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, ha sido recibido a tiros cuando intentaba acceder a una vivienda en Esmeraldas, en el norte del país, durante un operativo contra una red de narcotráfico y tráfico ilegal de combustible.

Según ha explicado el propio ministro, una mujer identificada como Patricia Espinoza, alias 'Lili', abrió fuego contra los agentes cuando estos se disponían a entrar en el inmueble: "Nos recibió a bala. Al ver la importante presencia policial, decidió lanzar el arma y esconderse", ha relatado Reimberg a los medios de comunicación.

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La mujer fue detenida junto a otras diez personas en una operación desarrollada de forma simultánea en las provincias de Esmeraldas, Manabí y Tungurahua.

La detenida asegura que disparó por error

Reimberg ha difundido en sus redes sociales un vídeo en el que conversa con la detenida, quien asegura que disparó por equivocación porque pensó que se trataba de delincuentes.

"Hay muchos ladrones", se escucha decir a la mujer, a lo que el ministro responde que "solamente por el arma tiene tres años de prisión", en referencia a las consecuencias legales de portar y utilizar el arma de fuego.

Según las investigaciones, Patricia Espinoza y dos de sus hermanos coordinaban la logística de una organización criminal dedicada al acopio y envío de droga, aprovechando las costas de Esmeraldas y Manabí como puntos estratégicos para el tráfico de estupefacientes. El operativo también se saldó con la detención de un agente de la Policía ecuatoriana, presuntamente vinculado a la red criminal.

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El ministro del Interior ha condenado su implicación y ha asegurado que "el que traiciona el uniforme, traiciona al país, y este mal policía tendrá el castigo que merece".