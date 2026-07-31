Bruselas descarta movimientos de migrantes desde Ceuta hacia otros Estados miembros de la UE

Recuerda que el régimen específico de Schengen para Ceuta y Melilla obliga a realizar controles a quienes abandonan ambas ciudades

Finlandia apoya la propuesta de Meloni de excluir a España del espacio Schengen por la crisis en Ceuta

Compartir







La Comisión Europea ha asegurado este viernes que no se está registrando ningún tránsito de migrantes hacia otros países de la Unión Europea y ha defendido que el régimen específico previsto en el Código de Fronteras Schengen para Ceuta y Melilla garantiza el control de las personas que abandonan ambas ciudades autónomas.

La aclaración llega después de que varios gobiernos europeos expresaran su preocupación por el posible impacto de la crisis migratoria sobre la libre circulación dentro del espacio Schengen.

El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha subrayado que "no se están produciendo desplazamientos posteriores hacia el continente europeo ni hacia otros Estados miembro" y ha recordado que el régimen especial aplicable a Ceuta y Melilla continúa plenamente vigente.

Desde la Comisión han precisado que, en virtud del artículo 41 del Código de Fronteras Schengen, nadie puede salir de Ceuta hacia la España peninsular o hacia otro Estado miembro sin someterse a controles fronterizos, ya que la ciudad autónoma es considerada una frontera exterior de la Unión Europea.

Bruselas evita pronunciarse sobre una posible suspensión de España de Schengen

La Comisión también ha rechazado valorar las peticiones de algunos gobiernos europeos que han planteado la posibilidad de suspender a España del espacio Schengen.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En este sentido, ha recordado que, si se detectara una deficiencia grave en la aplicación de las normas, Bruselas elaboraría un informe que primero se debatiría con el Estado miembro afectado y, posteriormente, en el Consejo de la Unión Europea, que sería el encargado de decidir las medidas oportunas. Brunner ha destacado la estrecha colaboración entre España y Marruecos para gestionar la crisis y facilitar el rápido retorno de las personas que han accedido de forma irregular a Ceuta.

El comisario ha recordado además que Marruecos figura en la lista de países de origen seguros de la Unión Europea, circunstancia que facilita la gestión de las devoluciones.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Asimismo, ha asegurado que Bruselas continuará apoyando a España en la aplicación del Pacto sobre Migración y Asilo y mediante la colaboración de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex).

Frontex ya opera en el puerto de Ceuta

La Comisión ha explicado que Frontex ya cuenta con personal desplegado en el puerto de Ceuta para colaborar en los controles habituales y ha señalado que la agencia está preparada para reforzar su presencia si el Gobierno español lo solicita, aunque por el momento no se ha recibido ninguna petición adicional.

Además, Bruselas ya ha mantenido una primera reunión con las autoridades españolas para evaluar las necesidades más urgentes derivadas de la crisis, entre ellas el suministro de alimentos, mantas, instalaciones de higiene, así como un posible refuerzo de las capacidades de rescate marítimo y gestión fronteriza. Las autoridades comunitarias han insistido en que el objetivo inmediato pasa por evitar nuevas salidas desde Marruecos y acelerar el retorno de quienes ya han llegado a Ceuta.

Según la Comisión, ya se están produciendo numerosos retornos voluntarios al país vecino y continúan los contactos con las autoridades marroquíes para impedir nuevas salidas.

Por su parte, la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, ha señalado que sigue de cerca la evolución de la crisis y ha defendido que la cooperación entre la UE y Marruecos resulta esencial para controlar la situación.

Von der Leyen califica de "inaceptables" las imágenes de Ceuta

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también se ha pronunciado sobre la situación y ha calificado de "inaceptables" las imágenes registradas en Ceuta.

En un mensaje publicado en redes sociales, ha reclamado frenar de inmediato las llegadas irregulares, asegurando que "no podemos permitir que nadie entre en nuestra Unión sin respetar nuestras normas". La crisis migratoria continúa este viernes mientras avanzan los retornos de las personas que cruzaron a Ceuta.

Según el Ministerio del Interior, alrededor de 25.000 personas ya habían regresado a Marruecos al mediodía, dentro del dispositivo puesto en marcha tras una entrada masiva que las autoridades cifran en unas 60.000 personas.

El último balance de la Delegación del Gobierno eleva además a 41 los fallecidos registrados durante esta crisis migratoria.