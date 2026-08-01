La avalancha sorprendió al grupo, formado por varios guías y sus clientes, a una altitud próxima a los 6.600 metros

El grupo había decidido lanzar esa mañana su ataque a la cima del 12º pico más elevado del planeta

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PakistánNirmal Purja, el hombre de los récords en el Himalaya, ha fallecido tras la avalancha registrada en el Broad Peak, en la cordillera del Karakórum

Este viernes las autoridades de Pakistán anunciaban a última hora la suspensión de las labores de búsqueda de los siete montañeros que continúan desaparecidos tras la avalancha, debido a un empeoramiento de las condiciones meteorológicas. Sin embargo, al retomarse la búsqueda este sábado, la muerte del deportista ha sido confirmada por Elite Exped, la agencia de expediciones dirigida por Purja, en sus redes sociales: "Hoy, con profunda tristeza y un inmenso dolor, confirmamos que Nirmal "Nimsdai" Purja perdió trágicamente la vida tras la avalancha en el Broad Peak. También hemos recibido la confirmación de que otros miembros de la expedición, lamentablemente, no sobrevivieron.

Hoy lloramos no solo a Nims, sino a todas las vidas perdidas en esta tragedia, incluidos sus compañeros de escalada y guías de confianza, Pur Bahadur Gurung (Yukta) y Nima Sherpa. Nuestros pensamientos más profundos, nuestras oraciones y nuestras más sinceras condolencias están con sus familias, amigos y seres queridos. No hay palabras que puedan aliviar el dolor de esta pérdida inimaginable, y pedimos que se respete su privacidad mientras atraviesan su duelo", concluyen.

Una avalancha sorprendió al grupo

La avalancha sorprendió al grupo, formado por varios guías y sus clientes, a una altitud próxima a los 6.600 metros, poco después de superar la parte inferior de la montaña, muy directa y vertical.

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Además de Nirmal Purja, también se encontraban en la aventura los nepalís Kili Pemba Sherpa, Nima Sherpa, Gyalu Sherpa y Nawang Thindu Sherp, el paquistaní Sohail Sakhi, el chino Wang Zhong y el estadounidense Mallory Geis. Thaneshwar Guragain, gerente de la empresa Seven Summit Treks, apuntó que las esperanzas de encontrar con vida a estos escaladores cada vez eran menores.

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En 2019, Purja, antiguo soldado del cuerpo de élite del ejército británico, completó los 14 ochomiles en un tiempo récord de 190 días. Pulverizó el récord que tenía el coreano Kim Chang-Ho, que tardó siete años, 10 meses y seis días entre 2005 y 2013. Su récord, plasmado en el documental 'Los 14 ochomiles: no hay nada imposible' de Netflix', generó bastante controversia entre la comunidad.