Nirmal Purja, el escalador de los récords, desaparecido en una avalancha en Pakistán

El alud arrastró a un grupo de 10 alpinistas, de los que 4 han sido encontrados muertos.

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Nirmal Purja, el hombre de los récords en el Himalaya se encuentra desaparecido desde el jueves en el Broad Peak (8.047 metros, Karakoram), cuando un alud arrastró al grupo de 10 alpinistas en el que se encontraba.

Según las autoridades de Pakistán, se han recuperado ya cuatro cadáveres, localizados en la zona baja de la montaña, de los cuales solo dos han sido identificados: la ochomilista de Omán Nadhira Al Harthy (con cimas en Everest, K 2 y Nanga Parbat) y el guía de alta montaña nepalí Pur Bahadur Gurung, quien trabajaba para Nirmal Purja y su compañía Elite Exped.

La avalancha sorprendió al grupo, formado por varios guías y sus clientes, a una altitud próxima a los 6.600 metros, poco después de superar la parte inferior de la montaña, muy directa y vertical.

El grupo había decidido lanzar esa mañana su ataque a la cima del 12º pico más elevado del planeta, pero la tragedia les sorprendió a todos. Al menos un helicóptero del ejército sobrevuela la zona buscando señales visuales entre los restos del alud. Al mismo tiempo, se rastrean las balizas GPS que portaban varios de los accidentados, entre ellos Nirmal Purja, cuyo aparato localizador registró movimiento tras la catástrofe después de sufrir una brutal caída de varios cientos de metros de desnivel.

Además de Nirmal Purja, también se encuentran desaparecidos los nepalís Kili Pemba Sherpa, Nima Sherpa, Gyalu Sherpa y Nawang Thindu Sherp, el paquistaní Sohail Sakhi, el chino Wang Zhong y el estadounidense Mallory Geis. Thaneshwar Guragain, gerente de la empresa Seven Summit Treks, apuntó que las esperanzas de encontrar con vida a estos escaladores cada vez eran menores.

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En 2019, Purja, antiguo soldado del cuerpo de élite del ejército británico, completó los 14 ochomiles en un tiempo récord de 190 días. Pulverizó el récord que tenía el coreano Kim Chang-Ho, que tardó siete años, 10 meses y seis días entre 2005 y 2013. Su récord, plasmado en el documental 'Los 14 ochomiles: no hay nada imposible' de Netflix', generó bastante controversia entre la comunidad alpinística por los métodos usados por Purja.

En el momento de la avalancha registrada en el Broad Peak, las condiciones de la montaña no eran las ideales: el calor de la zona baja había degradado mucho los primeros centenares de metros de la ascensión, con mucha roca suelta y un terreno descompuesto. Nuchas voces señalaron el estilo kamikaze de Nims, forzando ascensiones cuando la montaña no estaba en condiciones. Ahora es posible que esa temeridad le haya podido costar la vida. Y no a él solo.