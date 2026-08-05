Las autoridades rusas abren una investigación por intento de asesinato

Las imágenes de un frutero ucraniano que consiguió sobrevivir de la explosión de un dron suicida ruso

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Vladimir Tkachuk, director ejecutivo de la empresa Uraldrone, fabricante de los drones kamikaze rusos Upir, se encuentra en estado grave tras estallar este miércoles un presunto artefacto explosivo en su vehículo cerca de la ciudad de Ekaterimburgo, ubicada en el centro-oeste de Rusia.

"Vladimir Tkachuk, director ejecutivo de la planta Uraldrone, que fabrica los drones Upir, ha resultado herido en la explosión de un automóvil. Se encuentra en cuidados intensivos en estado grave y los médicos luchan por su vida", han señalado fuentes de los servicios de emergencia a la agencia de noticias TASS.

Las autoridades rusas han abierto una investigación por intento de asesinato tras explosión del automóvil de Tkachuk en la localidad de Bolshoi Istok, si bien por el momento no hay más información al respecto. La empresa Uraldrone, con sede en la región de Sverdlovsk, fabrica vehículos aéreos no tripulados de uso militar, en especial drones kamikaze y de ataque tipo FPV.