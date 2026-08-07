La Ley de Tierras impulsada por Milei ha provocado un fuerte rechazo social

Gases lacrimógenos, balas de gomas y chorros de aguas contra los manifestantes frente al Congreso de Argentina

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La protesta de estudiantes y trabajadores ha sido violenta en Argentina contra el polémico proyecto de ley de Javier Milei que pretende liberalizar la compra de la tierra por parte de extranjeros. Las fuerzas de seguridad han arremetido contra los manifestantes a las puertas del Congreso, con gases lacrimógenos, chorros de agua y balas de goma, dejando una veintena de detenidos y al menos cinco heridos.

La protesta convocada, este jueves, por organizaciones sociales y sindicales, bajo el lema 'la patria no se vende' reunió a miles de personas en Buenos Aires, en rechazo a la nueva ley impulsada por el Ejecutivo ultraliberal de Javier Milei, que permite la venta de tierras a extranjeros dentro del proyecto sobre ‘inviolabilidad’ de la propiedad privada.

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Con esta ley de inviolabilidad de la propiedad privada el Gobierno abre la puerta a que los extranjeros compren tierras rurales en Argentina sin la restricción actual que solo permite la tenencia del 15%.

La creciente oposición a la iniciativa y la posibilidad de un traspié legislativo llevaron al oficialismo a quitar ese capítulo del proyecto, que contiene, de todos modos, otros varios aspectos sensibles con impacto social, económico y ambiental, que se debaten este jueves en el pleno del Senado.

El polémico capítulo relajaba las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros y, según el oficialismo, su tratamiento fue simplemente «postergado» con el objetivo de "enriquecerlo con nuevos aportes" y "alcanzar un mayor nivel de consenso".

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Fuertes protestas en Buenos Aires

La protesta convocada para este jueves transcurrió sin incidentes, hasta que las fuerzas de seguridad, parapetadas detrás del vallado alrededor del Congreso, comenzaron a disparar gases lacrimógenos, balas de goma y chorros de agua desde camiones policiales, ante los cual muchos manifestantes retrocedieron.

Los agentes con sus escudos y a golpes avanzaron hasta desalojar la plaza frente al Congreso, donde estaban los manifestantes que fueron perseguidos incluso en calles aledañas, en las que se registraron algunos enfrentamientos.