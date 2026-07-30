Celia Molina 30 JUL 2026 - 11:43h.

Pablo Quirno Magrane, Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, ha hablado sobre Rosalía en una entrevista en la radio

Rosalía, abucheada en un concierto en Chile al hacer referencia a una bandera argentina: "Una cantante de cuarta"

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Pablo Quirno Magrane, Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Milei, se ha pronunciado sobre la polémica que se generó en torno a Rosalía tras la victoria de España contra Argentina en el último Mundial. En una final de infarto, en la que el violento comportamiento por parte de algunos de los jugadores albicelestes ha llevado a la FIFA a abrir una investigación, nuestra selección ganó a la de Messi por un único gol, que vino de la mano del valenciano Ferrán Torres.

Tras el resultado, la influencer Mia Khalifa publicó un vídeo triunfante en el que llamaba "perlas" a los perdedores y Rosalía, la ver que sonaba su canción, le dio a compartir en sus redes sociales. De forma inmediata, usuarios argentinos comenzaron a criticarla y la catalana se vio obligada a pedir perdón, alegando que solo había reposteado el contenido porque vio que se escuchaba su tema.

El conflicto, sin embargo, nos se zanjó con esta disculpa pues, desde la derrota de Argentina, numerosos aficionados han pedido en las redes que los fans de Rosalía en el país boicoteen los conciertos que ella tiene previstos dar allí a principios del mes de agosto.

Quirno cargó también contra Javier Bardem

Ahora, un miembro del Gobierno de Javier Milei se ha sumado a esta polémica, asegurando en una entrevista radiofónica que la autora de LUX se retractó porque vio que peligraba su palmarés, según ha publicado la agencia EFE:

"Fíjense cómo de alguna manera también la reacción de ese mismo ambiente de red social generó el recule en chancletas, porque salió Rosalía, porque le empezó a doler el bolsillo, a dar marcha atrás", ha dicho el Ministro de Exteriores, Pablo Quirno. Después, agregó que "todos hemos visto como argentinos una campaña que se diseminó rápidamente, principalmente por redes sociales, antiArgentina. Además, con cuestiones absolutamente y comprobadamente falsas. Que somos el país más racista del mundo".

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Rosalía ya está en Argentina

El canciller enmarcó en esa campaña "antiArgentina" publicaciones como la del actor estadounidense Samuel L. Jackson acusando al país suramericano de racismo. También incluyó declaraciones del actor español Javier Bardem, quien tras la final del Mundial dijo que el apoyo del presidente Javier Milei al primer ministro israelí, Benjamín Netanyhau, hace que "uno quiera apoyar al otro bando, al bando que no respalda a un criminal de guerra".

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Por su parte, tras despedirse del público de Chile, a quien dio las gracias por haberla hecho sentir tan "querida y arropada", Rosalía ya ha viajado a Argentina para dar los conciertos que tiene agendados para los días 1, 2, 4 y 6 de agosto.

A pesar del boicot iniciado en las redes sociales para que se devuelvan las entradas de estos shows, dichas devoluciones no han alcanzaron el 1 % de las 50.000 entradas vendidas, según dijeron a EFE fuentes de la productora encargada del evento, que prefirió no dar detalles de cuántas habían sido efectivamente devueltas.