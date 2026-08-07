Las redes sociales se están movilizando para protagonizar una nueva entrada masiva desde Marruecos a Ceuta

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CeutaUna semana y un día después de que se produjese la entrada masiva de miles de personas desde Marruecos a Ceuta, las autoridades continúan investigando el golpe a la frontera. El CNI, el ministerio del Interior, Policías y Guardias Civiles tratan de conocer cómo se produjo esta entrada y qué efecto llamada se originó para provocar esta entrada masiva de la que Ceuta continúa recomponiéndose.

Ocho días después de la entrada de miles de migrantes, las redes sociales y diversos grupos de mensajería instantánea se han convertido en las en el principal canal de organización de un posible nuevo intento de entrada irregular en Ceuta. En estos espacios, que reúnen a cientos de miles de usuarios, circulan mensajes en los que se anima a preparar una nueva incursión coincidiendo con el próximo 15 de agosto.

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Los grupos en los que se comparte la información

En las conversaciones que se difunden por redes sociales se reflejan cómo grupos de WahtsaApp y Telegram en el que hay más de 400.000 participantes intercambian información sobre la mejor fecha para intentarlo, preguntan por la situación en la frontera y se animan mutuamente a participar.

Algunos mensajes apelan a la fe para lograr el objetivo, mientras otros consideran más conveniente adelantar la acción varios días ante la previsión de un mayor despliegue policial y el aumento del coste del transporte conforme se acerque la fecha señalada.

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Junto a estos intercambios, también se difunden vídeos y publicaciones que presentan el 15 de agosto como una supuesta “última oportunidad” para acceder a Ceuta. Entre esos contenidos figuran informaciones falsas que aseguran que España abrirá la frontera para devolver a Marruecos a los migrantes que permanecen en la ciudad autónoma, un mensaje que carece de fundamento pero que continúa circulando con rapidez entre los usuarios.

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¿Se adelantará el posible nuevo salto?

En los grupos también abundan las llamadas a permanecer atentos a cualquier novedad y a esperar una confirmación antes de emprender el viaje. Algunos participantes sostienen que las autoridades marroquíes reforzarán la vigilancia fronteriza en torno al 15 de agosto, por lo que defienden adelantar el movimiento para evitar mayores controles.

La actividad en estas plataformas recuerda a los investigadores a la registrada en los días previos a anteriores intentos de entrada masiva, cuando la organización y la difusión de mensajes a través de redes sociales desempeñaron un papel relevante en la movilización de cientos de personas.

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Mientras tanto, las conversaciones continúan multiplicándose en grupos de mensajería, donde miles de usuarios permanecen a la espera de nuevas indicaciones sobre la evolución de la situación.