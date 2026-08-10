La compañía Air India suspende al comandante de la nave y al copiloto, aunque los resultados de los tests de drogas no son definitivos

La compañía amplió la investigación tras el test de drogas a los dos pilotos, tras la pérdida de altitud de casi 100 metros durante un vuelo

Compartir







Un vuelo de Air India, de Phuket a Delhi, sufrió una pérdida de altitud de 90 metros que llevó a la compañía a realizar un test de drogas al capitán y al copiloto del avión. El resultado ha provocado la ampliación de la investigación sobre el comandante, a la espera del informe concluyente de otro laboratorio, según ha informado el Ministerio de Aviación Civil de la India.

El episodio de la repentina pérdida de la altitud durante un vuelto el 4 de agosto, puso al capitán del vuelo bajo la diana de Air India, aunque la nave aterrizó sin contratiempos en su destino.

PUEDE INTERESARTE La tripulación de la avioneta accidentada en Perú había dado un aviso de emergencia antes de perder contacto con la torre

Las pruebas, que se hicieron siguiendo el procedimiento estándar cuando ocurren estos incidentes, se hicieron test en sustancias psicoactivas y tanto el capitán como el copiloto fueron suspendidos de empleo aunque los resultados no son definitivos, según ha informado Reuters.

El resultado del test del capitán del avión será contrastado por otro laboratorio

El test inicial realizado al comandante arrojó un resultado que requiere prueba de confirmación, y las muestras ya han sido trasladadas a un laboratorio designado, pendientes del informe definitivo, que decidirá el futuro del capitán.

PUEDE INTERESARTE Evitan un choque frontal entre dos aviones de Iberia y Air Europa cerca de Canarias gracias al TCAS

La compañía Air India ha informado a los medios que realiza pruebas de detección de drogas periódicas a los miembros de la tripulación en cumplimiento con las regulaciones de aviación civil y que continuará cooperando con las autoridades.