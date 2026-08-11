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Internacional

El desplome de un hospital en Cali por el potente terremoto en Colombia: se busca a una decena de pacientes bajo los escombros

Impactantes imágenes del derrumbe del hospital universitario en Cali por el potente terremoto
Impactante momento del derrumbe del edificio universitario de Cali.. vídeo de Informativos Telecinco
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El Hospital Universitario de Cali, una de las ciudades más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes a Colombia, se ha derrumbado en unos segundos. Parte de la fachado del edificio de cuatro pisos se vino abajo afectando el ala que alberga la atención de pediatría y la unidad de cuidados intensivos (UCI). Las imágenes del desplome ponen los pelos de punta.

El director del hospital de Cali, Irne Torres, ha explicado del "drama dentro del drama" y confirma al menos un paciente fallecido y otros 10 aún atrapados entre los escombros, con la probabilidad de que haya más víctimas mortales, según sus declaraciones a Radio Caracol.

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Los sanitarios han sacado las cunas de los niños que estaban hospitalizados y las han colocado como han podido en la calle, entre los escombros y las grietas para sacarlos del peligro y poder atenderlos. También hay camillas de otros pacientes, que han sido rescatados, pero siguen buscando al resto.

"El derrumbe afecta al 30% del hospital y, en particular, al ala de pediatría y de cuidados intensivos. En este momento sabemos que hay al menos 10 personas atrapadas y podemos confirmar al menos un fallecido, pero tememos que puedan ser hasta cinco", ha asegurado Torres a Radio Caracol.

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