El desplome afectó al ala donde se ubica la atención pediátrica y la UCI

Última hora del terremoto en Colombia: Más de 130 muertos y 570 heridos en un potente seísmo

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El Hospital Universitario de Cali, una de las ciudades más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes a Colombia, se ha derrumbado en unos segundos. Parte de la fachado del edificio de cuatro pisos se vino abajo afectando el ala que alberga la atención de pediatría y la unidad de cuidados intensivos (UCI). Las imágenes del desplome ponen los pelos de punta.

El director del hospital de Cali, Irne Torres, ha explicado del "drama dentro del drama" y confirma al menos un paciente fallecido y otros 10 aún atrapados entre los escombros, con la probabilidad de que haya más víctimas mortales, según sus declaraciones a Radio Caracol.

Los sanitarios han sacado las cunas de los niños que estaban hospitalizados y las han colocado como han podido en la calle, entre los escombros y las grietas para sacarlos del peligro y poder atenderlos. También hay camillas de otros pacientes, que han sido rescatados, pero siguen buscando al resto.

"El derrumbe afecta al 30% del hospital y, en particular, al ala de pediatría y de cuidados intensivos. En este momento sabemos que hay al menos 10 personas atrapadas y podemos confirmar al menos un fallecido, pero tememos que puedan ser hasta cinco", ha asegurado Torres a Radio Caracol.