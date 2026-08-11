Celia Molina Bogotá, 11 AGO 2026 - 10:01h.

David Bisbal estaba en Bogotá justo en el momento en el que se desató un terremoto de magnitud 7,4 en el interior de Colombia

Última hora del terremoto en Colombia: Más de 130 muertos y 570 heridos en un potente seísmo

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Un mes y medio después del doble terremoto que causó la devastación en Venezuela, otro seísmo de 7,4 de magnitud ha hecho temblar varias provincias de Colombia. A las siete y media de la mañana del pasado lunes 10 de agosto, un terremoto de un minuto y medio de duración derribó edificios y causó la muerte, hasta ahora, de 132 personas.

Muchos de los supervivientes han declarado que el temblor "parecía que no se iba a acabar nunca", destacando, además de su fuerza en la escala Richter, la larga duración del corrimiento.

Como en el caso de la vecina Venezuela, estas primeras 48 horas son cruciales para que se lleven a cabo los rescates de aquellos ciudadanos que han quedado atrapados entre los escombros. Y, aunque el epicentro del seísmo se sitúa en San José del Palmar, el movimiento de tierra se sintió también en la capital, Bogotá, donde justamente se encontraba el cantante español David Bisbal.

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"Que no nos pase nada, virgencita, por favor"

El almeriense se encontraba allí como parte del jurado de 'Operación Triunfo USA', que se está grabando en territorio colombiano y apenas unas horas después de llegar a su alojamiento, notó el temblor que provenía del interior. En un vídeo inicial, Bisbal mostró cómo se movía la lámpara de la estancia en la que se encontraba, mientras decía: "Un terremoto, que no nos pase nada, virgencita, por favor".

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Horas después, al darse cuenta de la verdadera magnitud de lo ocurrido en San José, Cali o Pereira, el cantante publicó también un largo vídeo en el que ha narrado cómo vivió la experiencia:

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"Me he despertado esta mañana con el temblor"

"Hola mi gente. Lo cierto es que haberse despertado esta mañana con ese temblor tan fuerte en Bogotá ha sido un poco de pánico al principio pero, después de un minuto aproximadamente, ya me di cuenta de que todo acabó. Empezaron a sonar un montón de alarmas, por los protocolos de otros edificios colindantes al mío y, por suerte, aquí en Bogotá no ha sucedido nada pero ya habéis visto la magnitud de este desastre natural que en Cali y en otras provincias del interior en Colombia ha sido muy fuerte. Desde aquí quiero mandar un beso enorme a las personas afectadas y, obviamente, estamos todos con el corazón en un puño", ha dicho David.

Además, el artista ha español ha compartido varios vídeos en sus redes sociales de la devastación y el derrumbe de los edificios, que han sido grabados por los ciudadanos que se hallaban en las provincias afectadas y que han logrado sobrevivir. De igual modo, Bisbal ha asegurado que compartirá toda la información de ayuda que sea relevante.

Por su parte, el Gobierno de Colombia ha declarado ya la situación de "desastre nacional" tras el terremoto de magnitud 7,4 y 170 kilómetros de profundidad que se ha registrado en el noroeste del país. El Ejecutivo tomó esta decisión durante un encuentro del Comité Nacional para el Manejo de Desastres, establecido durante la jornada del lunes por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, para coordinar la respuesta al seísmo que ha afectado a unos nueve departamentos colombianos.