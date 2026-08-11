En Colombia el terremoto ha sido a 110 kilómetros de profundidad

Última hora del terremoto en Colombia: aumentan a 181 los fallecidos en el seísmo, la mayoría en Cali

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La magnitud del terremoto en Colombia es similar al que ocurrió en Venezuela pero las consecuencias han sido muy diferentes. Tan solo en el país venezolano se contabilizaron 6.300 fallecidos mientras que en esta ocasión hay al menos 169 personas que han perdido la vida. Aunque la cifra podrá aumentar.

El temblor, cuyo epicentro se ubicó en la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó (de la región del Pacífico), y uno de los más significativos registrados en ese país en los últimos años, se considera "un terremoto en subducción", conforme a los análisis tectónicos y geológicos, según 'EFE'.

La profundidad, la clave que diferencia ambos terremotos

Esta diferencia se debe a la profundidad de ambos seísmos. En Colombia, el terremoto ha sido a 110 kilómetros de profundidad, por lo que en la superficie es más débil aunque afecta a más zonas. Este seísmo no ha sido profundo por un choque de placas sino por la rotura en la placa de Nazca que se coloca por debajo de la placa sudamericana.

En el terremoto de Venezuela, sí hubo un choque entre dos placas: la placa del Caribe y la Placa sudamericana, por lo que el seísmo ha sido más superficial y más devastador. Además, hay que añadirle que no solo hubo uno sino que se registraron dos: uno con 22 kilómetros de profundidad y otro de 10 kilómetros.

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La Comisión Europea moviliza 100.000 euros para Colombia

La Comisión Europea ha movilizado 100.000 euros para prestar asistencia inmediata a los afectados por el terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes en Colombia, que ha dejado más de un centenar de muertos, y ha confirmado la activación del Mecanismo de Protección Civil de la UE a petición de las autoridades colombianas.

"Hemos actuado ya con una primera asistencia rápida", ha explicado este martes la portavoz comunitaria de Ayuda Humanitaria, Eva Hrncirova, quien ha detallado que los fondos han sido reasignados a través de la Cruz Roja Alemana, presente sobre el terreno, para atender las necesidades más inmediatas de la población en la región del Chocó.