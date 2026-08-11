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Andrés, un hombre que busca a su mujer desaparecida tras el terremoto de Colombia: "Mi apartamento era el 302 y ella estaba dentro"

Andrés, un hombre que busca a su mujer desaparecida tras el terremoto de Colombia: "Mi apartamento era el 302 y ella estaba adentro"
Andrés es uno de los familiares que busca a sus seres queridos tras el terremoto. Informativos Telecinco
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El terremoto de 7,4 en Colombia es el segundo seísmo que sacude a Sudamérica en dos meses. Las primeras 72 horas son cruciales para encontrar supervivientes y ya se han pasado 24. En ese tiempo se han vivido rescates complicados como el de un bebé de seis meses que estaba junto a su madre con el brazo ensangrentado después de que se derrumbase el edificio de cinco plantas.

Emotivo rescate de un bebé de seis meses de entre los escombros de un edificio colapsado por el terremoto en Colombia
El esperanzador rescate de un bebé de seis meses, atrapado bajo los escombros tras el terremoto en Colombia
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En Cali, una zona afectada por el seísmo, hay 30 bloques colapsados y 1600 edificaciones dañadas o derrumbadas. Todos en el país levantan piedras y organizan cadenas humanas para retirar los escombros. Y todos guardan silencio en los momentos en los que se necesita durante los rescates.

"Mi apartamento era el 302. Adentro estaba mi esposa", afirma Andrés

Los bomberos se meten entre toneladas de hormigón y ladrillos, jugándose la vida, con la estructura en el aire para rescatar a más posibles supervivientes. Cuando lo consiguen, los aplausos rompen el silencio, ya que cada vida salvada es una inyección de esperanza. Es el caso de Andrés: "Mi apartamento era el 302, que se acabó totalmente. Adentro estaba mi esposa. Mi hija había salido temprano afortunadamente".

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Miles de colombianos buscan a los suyos. Durante los rescates, la señal de un puño en alto significa silencio. Cualquier araño o susurro puede ser una señal de vida clave para rescatar a las personas atrapadas en los derrumbes.

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