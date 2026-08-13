Air India ha anunciado que sus más de 5.000 pilotos se someterán a pruebas de detección de sustancias psicoactivas

Investigan a un piloto de Air India después de una pérdida de altitud durante un vuelo y dar positivo en drogas

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Air India ha anunciado que sus más de 5.000 pilotos se someterán a pruebas de detección de sustancias psicoactivas, después de que supuestamente un comandante diera positivo tras la caída en picado en pleno vuelo de un avión Airbus A320 el pasado 4 de agosto, lo que provocó lesiones a 24 pasajeros y miembros de la tripulación de cabina.

Las pruebas obligatorias, que entran en vigor este jueves, abarcan "cualquier sustancia o medicamento que no esté permitido por la normativa vigente", tal y como ha informado la aerolínea de bandera a los trabajadores en un correo electrónico al que ha tenido acceso 'Bloomberg'.

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Sobre las posibles sanciones en caso de no superar las pruebas, la compañía aérea no facilitó detalles, aunque, según la normativa de aviación, un positivo deriva en un programa de rehabilitación y varios más pueden llevar a la cancelación definitiva de la licencia de piloto.

El comandante dio positivo en marihuana

Sobre el incidente del 4 de agosto, ambos pilotos de Air India fueron sometidos a controles toxicológicos obligatorios tras el aterrizaje en Delhi, de conformidad con los protocolos de la Dirección General de Aviación Civil. Aunque las pruebas rápidas iniciales arrojaron un resultado "no negativo" para el piloto al mando, un segundo informe de laboratorio recibido esta semana confirmó la presencia de marihuana en la muestra de orina del capitán.

En consecuencia, ambos pilotos fueron retirados inmediatamente de la lista de vuelo a la espera de la investigación de la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos del país, con la colaboración del organismo regulador francés de investigación de accidentes aéreos y de Airbus.

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Otra firma, Malaysia Air, puso en marcha el mes pasado pruebas obligatorias después de que un miembro de la tripulación de cabina fuera detenido por presunto tráfico de drogas. La compañía Air India ha informado a los medios que realiza pruebas de detección de drogas periódicas a los miembros de la tripulación en cumplimiento con las regulaciones de aviación civil y que continuará cooperando con las autoridades.