El secretario de Guerra, Pete Hegseth, asegura que el presidente de Colombia ha pedido ayuda a Estados Unidos

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El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha confirmado este miércoles que podrá realizar operaciones militares en Colombia, después de la solicitud del Gobierno de Abelardo de la Espriella para luchar de forma conjunta contra el "narcoterrorismo".

"A través del recién investido presidente (...) Colombia ya ha solicitado que el Departamento de Guerra --como la Administración Trump denomina a Defensa-- se una al país en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para acabar con los terroristas y las redes terroristas", ha señalado desde Panamá, durante un evento de la coalición militar impulsada por Washington contra los cárteles.

Las autoridades colombianas no se han pronunciado a este respecto hasta el momento, aunque De la Espriella durante la campaña electoral prometió mano dura contra el narco y en su primer discurso como presidente reiteró combatir “sin tregua al narcoterrorismo y a todas las organizaciones criminales” sin descartar la ayuda de Washington.

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"Colombia sabe más de lucha contra el narcotráfico que Estados Unidos"

El expresidente Gustavo Petro, quien en un mensaje en redes sociales ha apuntado que, aunque no es contrario a la colaboración en materia de lucha mundial contra el narcotráfico y otras formas de crimen internacional, ello no trae consigo un "permiso para que extranjeros" maten a colombianos.

"Colombia sabe más de lucha contra el narcotráfico que Estados Unidos, por eso no me niego a la colaboración de lucha mundial contra el narco y otras formas de crimen internacional que no se pueden superar sino en común con muchos países del mundo, pero eso no significa permiso para que extranjeros vengan a matar colombianos", ha asegurado Petro aclarando que "quien autoriza no es el presidente, según la Constitución" sino "el Senado de la República y, en su defecto, el Consejo de Estado".

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El jefe del Pentágono, que ha viajado al país centroamericano este mismo miércoles, ha anunciado asimismo que Colombia se sumará a esta coalición, también conocida como Escudo de las Américas, bajo el liderazgo de Estados Unidos.

En el acto, Hegseth ha criticado duramente a "la izquierda internacional" y ha alentado a sus aliados en América Latina a retirarse del Estatuto de Roma y con ello, del Tribunal Penal Internacional, que se ha condenado a Israel por su invasión a Gaza.

"La izquierda internacional, junto con sus medios afines, busca imponer de manera ilegal la jurisdicción del TPI sobre el personal y las operaciones militares de Estados Unidos y sus socios. Resulta llamativo que este supuesto tribunal y otros organismos globalistas debiliten nuestros esfuerzos, mientras no exigen responsabilidades a los verdaderos terroristas y tiranos", ha manifestado.

También han participado en este foro el senador estadounidense Bernie Moreno, el comandante del Comando Sur del Ejército estadounidense (SOUTHCOM), el general Francis L. Donovan, y el presidente panameño, José Raúl Mulino, que ha mantenido un encuentro previo con Hegseth.