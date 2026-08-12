"Es nuestro", asegura el presidente de Estados Unidos, que ha recalcado que no confía en Irán y la República Islámica: "Me han mentido constantemente"

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que su país tiene el control "total" del estrecho de Ormuz, estratégico enclave, convertido en la principal arma de presión en el conflicto en Oriente Próximo, sobre el cual Washington e Irán han impuesto un bloqueo.

"Ahora mismo tenemos el control total del estrecho de Ormuz. Ellos (los iraníes) no lo controlan. Nosotros tenemos el control total. Es nuestro", ha asegurado el mandatario estadounidense en declaraciones a los medios de comunicación.

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Donald Trump recalca que no confía en Irán y dice que el país "ya no es el matón de Oriente Próximo"

En esa misma línea, el mandatario estadounidense ha recalcado también antes de esas palabras que no confía en Irán, reivindicándose además como "la última persona que confiaría" en la República Islámica. "Me han mentido constantemente", ha apuntado el magnate republicano para, a renglón seguido, señalar que tras alrededor de medio siglo, Irán "ya no es el matón de Oriente Próximo".

"En algún momento, quizás hagan algo y entonces reciban una paliza, pero ahora mismo estamos en una posición muy buena", ha aseverado el inquilino de la Casa Blanca.

La condición de Irán sobre el estrecho de Ormuz

Horas antes, el nuevo jefe del Consejo Supremo de Seguridad, el máximo órgano de seguridad de Irán, Mohsen Rezai, ha condicionado la apertura del estrecho de Ormuz a un alto el fuego que incluya a Líbano y la Franja de Gaza, además del fin del bloqueo impuesto por Estados Unidos y la liberación de los fondos iraníes congelados.

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A su vez, el Ejército de Estados Unidos ha informado en redes sociales de que ha disparado "dos misiles" contra el buque 'Vela Nova', con bandera de Panamá, que trataba de cruzar el golfo Pérsico y "violar el bloqueo estadounidense contra Irán navegando hacia un puerto iraní".

En esa misma publicación, la fuerza castrense ha indicado que sus uniformados han "desviado 55 buques mercantes que intentaban burlar el bloqueo, inutilizado tres que no cumplían con las normas y abordado dos".