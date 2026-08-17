Rusia se hace con el control de otras dos localidades ucranianas en Donetsk y Zaporiyia

Rusia ha anunciado durante los últimos meses avances territoriales en el este de Ucrania, especialmente en Donetsk

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Las autoridades de Rusia han informado este lunes de que su Ejércitos ha tomado otras dos localidades en las provincias ucranianas de Donetsk y Zaporiyia, en el este del país.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha difundido en un comunicado que las tropas han logrado "liberar" las localidades de Andreevskaya, en Donetsk, y Novosoloshino, en Zaporiyia. "Las acciones decisivas de unidades del grupo Centro y Este dieron como resultado la liberación de estas localidades", palabra que usan para referirse a la invasión del Kremlin en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

Rusia ha anunciado durante los últimos meses avances territoriales en el este de Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.