Muchos vecinos dicen que continúan atrapados junto a su familia en el coche y que se quedan sin alimentos

Protección Civil alerta de lluvias generalizadas en el norte y este peninsulares durante el fin de semana

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No solo la Península está en alerta por las tormentas y diferentes fenómenos que entran este fin de semana, sino que el resto de países, como Chile y Perú se enfrentan a catástrofes como la que deja el fenómeno 'El Niño', donde las tormentas causan riadas que arrastran todo a su paso.

Este fenómeno ha traído las mismas tormentas que en siete años en ambos países, lo que está dejando unas terribles imágenes de gente atrapada encima de las casas y los coches para evitar ser arrastrados por el agua que pasa por las calles, o quedar atrapados bajo el derrumbe de muchas viviendas que se están viniendo a bajo.

En Tocopilla, una ciudad chilena, las autoridades pedían prudencia a sus vecinos, porque se encuentra totalmente destruida por el agua y el barro. Además, confirmaban que en apenas unas horas había caído la misma cantidad de agua que en siete años.

El duro testimonio de muchos vecinos afectados

Muchos de los que se han podido poner a salvo confirman que no pudieron salvar muchas de sus pertenencias, como sus coches, que se deslizaban con las riadas hasta acabar todos en los barrancos que ya forman una montaña de vehículos aplastados entre sí e inundados por el barro.

Aunque por el momento no hay que lamentar ningún fallecido, las precauciones son pocas ante el temporal que ha arrasado por completo dos países enteros. Los cuantiosos daños han llevado a las autoridades de ambos países a declarar el estado de catástrofe en la zona.

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Las lluvias torrenciales también están causando graves corrimientos de tierra en Chile y en Perú. Los derrumbes de rocas y lodo mantienen a centenares de vehículos atrapados en la Panamericana Sur. Los testimonios que llegan desde allí son horribles. Una mujer dice que tiene a sus tres hijos dentro del coche donde llevan tres días parados y se les acaban los alimentos. El aumento de la intensidad del fenómeno de El Niño hace prever un incremento drástico de las precipitaciones en Sudamérica en los próximos meses.