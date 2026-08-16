Los vecinos aseguran que el agua bajaba con tal fuerza que no podrían abrir las puertas de sus casas

Dolor en Manzanedo de Valdueza, León, por la muerte de dos mujeres en una riada: "No hay palabras para una tragedia así"

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LeónLa riada arrastró tierra, piedras y coches en Manzanedo de Valdueza, León. Dos mujeres, de 60 y 80 años han perdido la vida entre los heridos hay un bebé de tres meses y un niño de cuatro años que han sido llevados al hospital. Las víctimas estaban en el interior de una bodega de una vivienda. Por suerte, los cuatro heridos han sido dados de alta.

Los vecinos aseguran que el agua bajaba con tal fuerza que no podrían abrir las puertas de sus casas. Los incendios se cebaron con esta zona el año pasado y esta riada ha pillado a todo el mundo de sorpresa.

La falta de vegetación, posible causa de la riada mortal

El reventón térmico, que se originó en el monte, bajó con mucha intensidad mientras arrastraba barro y rocas. Se llevaba hacia delante todo lo que pillaba a su paso. Los vecinos han achacado lo ocurrido a la falta de vegetación por los incendios del año pasado. Las imágenes que hay ahora del pueblo y de Bouzas, otra de las zonas afectadas, muestran a los coches enterrados por rocas, troncos y sedimentos.

Las dos cuencas acabaron desbordadas y lo peor de esta tragedia está en las dos mujeres fallecidas. "Lo que habrá pasado esa gente", lamenta una de ellas. Los vecinos presenciaron, desesperados, todo lo ocurrido y temen que sin la vegetación, el monte sea incapaz de absorber los aguaceros.