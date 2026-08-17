Los vecinos, aún en shock tras la intensidad de la riada, señalan también a los efectos de los incendios del año pasado

Cómo se produjo la riada que dejó dos mujeres fallecidas y varios heridos, entre ellos un bebé, en Manzanedo de Valdueza, León

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PonferrradaLos vecinos de Manzanedo de Valdueza, en Ponferrada, León, permanecen sumidos en el pesar tras la trágica riada que el pasado sábado por la tarde, tras las tormentas que se desataron en la comarca de El Bierzo, golpearon severamente a la localidad provocando la muerte de dos sexagenarias.

Con el pueblo sumido en el luto oficial decretado por el alcalde ponferradino, Marco Morala, hoy en la zona recuerdan horrorizados los peores momentos de la tromba de agua que arrasó con todo cuando encontró a su paso. En el lugar, donde muchos vecinos no podían ni abrir las puertas de casa ante la intensidad de la riada, que arrastró piedras de enormes dimensiones que causaron también graves daños estructurales, hoy tratan de asimilar lo ocurrido. Y todo cuando aún no se han recuperado de los graves incendios que también sufrieron el pasado año, lo que ahora recuerdan y señalan, convencidos de que ello ha agravado la propia riada de este sábado.

Una riada de "piedras, barro y lodo" golpeó a Manzanedo de Valdueza, que se quedó sin cobertura en plena emergencia

Tal como ha explicado el propio alcalde de Ponferrada, "unas fuertes tormentas en el monte" provocaron "una fuerte correntía de piedras, barro y lodo”. Rocas de grandes dimensiones fueron arrastradas, como también algunos coche, evidenciando la fuerza del agua.

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"Ha sido horroroso. Nos quedamos sin cobertura. Mi hija a ayudado a sacar a los bebes", contaba una vecina ante las cámaras de Informativos Telecinco, explicando la gravedad de la situación y cómo, en plena emergencia, se quedaron también prácticamente incomunicados.

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La situación fue tal que dos mujeres, de unos 60 años, fallecieron en la riada, que se produjo además cuando el pueblo estaba de fiesta en el festivo de este 15 de agosto aciago para la localidad. Ambas se quedaron atrapadas en una bodega particular. Además, tal como ha confirmado el Servicio de Emergencias 112, dos hombres de 60 y 70 años también resultaron heridos, al igual que una mujer de 30 y dos menores de edad, uno de ellos un bebé de solo tres meses y otro un niño de cuatro años.

Momentos de pánico en plena riada

Sin consuelo, una de las vecinas que socorrió en un primer momento a la familia de las personas fallecidas y el resto de heridos no consigue quitarse de la cabeza la imagen de la nuera de una de las mujeres fallecidas y madre de los dos niños afectados por la riada, a quienes atendió en su casa mientras llamaban a los servicios de emergencia. "Estábamos en la bodega y no nos enteramos, vino el hijo con su mujer y los bebés, llenos de barro", ha contado, explicando que ayudó a limpiar a los menores y también a la madre, quien se quejaba de un fuerte dolor en el pecho.

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"Estoy desconsolada y la imagen de la chica no se me va", cuenta ahora, emocionada y en shock.

Ahora, la mayor parte del paisaje de la localidad, que multiplica su población en las fechas de verano, está cubierto por el barro, las pierdas y las ramas arrastradas, con algunos vehículos prácticamente sepultados bajo todos los sedimentos llevados por la intensa tormenta. De hecho, algunos puntos de acceso y de salida están bloqueados, con todos trabajando para intentar limpiar y arreglar los desperfectos ocasionados.

"Es una situación que ha superado por completo lo que se podía esperar que ocurriera”, ha reconocido Iván Alonso, teniente de alcalde de Ponferrada y concejal del Medio Rual, mientras los vecinos insisten también en "los incendios" del año pasado, asegurando que ahora "cuando vienen las tormentas, arrasan con todo".