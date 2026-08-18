La Secretaría General de Protección Civil y Emergencias ha lanzado este martes una alerta por lluvias generalizadas

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La Secretaría General de Protección Civil y Emergencias ha lanzado este martes una alerta por lluvias generalizadas en el norte y este peninsulares en base a la nota informativa emitida hoy también por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En este sentido, ha aconsejado a la ciudadanía que se mantenga informada en todo momento de la posible evolución de los cambios meteorológicos ante el difícil pronóstico de los fenómenos tormentosos.

El establecimiento de una amplia vaguada al oeste de la Península y el paso de un frente de lento desplazamiento dejarán un descenso generalizado de temperaturas durante el fin de semana, cuando los termómetros alcanzarán valores algo por debajo de lo normal para la época, según la nota informativa emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Además, se registrarán precipitaciones en el norte y este peninsulares, que serán más abundantes y persistentes en el tercio norte peninsular

La entrada de un frente el jueves por el noroeste peninsular dejará precipitaciones en el área cantábrica y probablemente también en el resto de la mitad norte, en este caso chubascos tormentosos vespertinos. De acuerdo con AEMET, estas tormentas podrían ser fuertes en el tercio suroriental peninsular y dar lugar a reventones y rachas muy fuertes, que podrían extenderse a Baleares. Además, este día se producirá un acusado descenso de temperaturas en la Península, que será incluso notable en zonas del tercio norte peninsular.

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Las tormentas en el norte los próximos días

El viernes seguirán las precipitaciones en el Cantábrico, áreas del nordeste peninsular y Baleares, aunque estarán en general más dispersas que el día anterior. Aunque la incertidumbre aumenta de cara al fin de semana, el organismo estatal ha indicado que es probable que las lluvias se intensifiquen en el Cantábrico durante estos dos días y que tengan además un carácter persistentes. No se descarta que puedan ser localmente fuertes y que vayan acompañadas de con tormenta.

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De igual forma, el pronóstico recoge que se registrarán chubascos tormentosos que podrían ser localmente fuertes en el tercio nororiental peninsular. De acuerdo con AEMET, hay una mayor probabilidad de que sea así en el Pirineo central y oriental, donde podrían producirse acumulados importantes. A su vez, también podrían darse chubascos localmente fuertes en zonas del sur de Cataluña y norte de la Comunidad Valenciana.

Según el organismo estatal, es probable que la situación se extienda hasta el lunes en el extremo norte peninsular, donde seguirían cayendo precipitaciones localmente fuertes y persistentes. Aún así, ha indicado que todavía hay una incertidumbre elevada sobre la intensidad y la localización exacta de los mayores acumulados.

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Ante lluvias intensas y tormentas, Protección Civil recomienda que, en caso de estar conduciendo, disminuir la velocidad, extremar las precauciones y no detenerse en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua; si hay que viajar, circular preferentemente por carreteras principales y autopistas; y en caso de tormentas súbitas y lluvias intensas, tener en cuenta el lugar donde se aparcan los vehículos.

Las advertencias sobre los coches y las zonas inundables

En este sentido, recuerda que un rápido ascenso del nivel de las aguas puede dañar los vehículos aparcados sobre zonas inundables y, además, arrastrarlos, provocando daños a bienes ajenos e incluso obstaculizar el flujo natural de la corriente.

Igualmente, recalca que si comienza a llover de manera torrencial, hay que pensar que existe riesgo de inundación, por lo que no se debe atravesar con el vehículo ni a pie, los tramos inundados, porque desconoce lo que puede haber debajo del agua, y localizar los puntos más altos de la zona. Del mismo modo, pide no intentar salvar el automóvil en medio de una inundación.

En caso de encontrarse en el campo, recomienda alejarse de los ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas, evitando atravesar vados inundados. Igualmente, pide dirigirse a los puntos más altos de la zona.

En los núcleos urbanos, como recuerda, también hay peligro de caída de rayos, por lo que es conveniente colocarse cerca de los edificios para protegerse. En las viviendas, aconseja evitar las corrientes de aire. También añade que si se va conduciendo, un vehículo cerrado puede ser un buen refugio. En cambio, si la tormenta sorprende en el campo, hay que evite correr y permanecer en lugares elevados, como los altos de las colinas, crestas o divisorias. Finalmente, pide no refugiarse bajo los árboles y aléjese de alambradas y objetos metálicos.