Al menos 23 muertos tras una colisión frontal entre un autobús y un camión en Brasil

Las pruebas preliminares sugieren que el camión invadió el carril contrario, chocando de frente con el minibús

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Al menos 23 personas han muerto, entre ellas dos menores, y otras cinco han resultado heridas este miércoles tras una colisión frontal entre un autobús y un camión a la altura de Ipiranga, ubicada en el estado de Paraná, en el sur de Brasil.

"Las pruebas preliminares sugieren que el camión invadió el carril contrario, chocando de frente con el minibús. Las circunstancias se están analizando mediante una investigación en el lugar del accidente", ha declarado la Policía Federal de Carreteras.

Según información preliminar de las autoridades, tres personas han sido rescatadas en estado grave y dos con heridas moderadas. Buena parte de las víctimas viajaban en el autobús, perteneciente al Departamento de Salud del Ayuntamiento de Imbituva, al oeste de Curitiba, la capital del estado.

El accidente se ha registrado alrededor de las 3.30 horas (hora local) en el kilómetro 209 de la carretera, lo que ha obligado a las autoridades a cerrar todo ese tramo, compuesto por un carril único, durante siete horas, según ha recogido el diario 'O Globo'.