La rápida actuación de una pareja de la Guardia Civil de Ciudad Real ha servido para salvar la vida de un motorista accidentado

Cuatro muertos y un herido grave en un accidente de tráfico en la N-122 en Zaragoza tras chocar frontalmente un turismo y un camión

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La rápida actuación de una pareja de la Guardia Civil de Ciudad Real ha servido para salvar la vida de un motorista accidentado, al que pudieron ayudar al percatarse poco después de producirse el siniestro en el término municipal de Almuradiel.

Los agentes observaron una motocicleta ardiendo en el margen derecho de la calzada, mientras el conductor rodaba por el suelo envuelto en llamas, tal y como ha informado la Guardia Civil en nota de prensa y los dos agentes no dudaron en arriesgar su vida para salvar al hombre que estaba desesperadamente siendo invadido por las llamas.

Ambos agentes, pertenecientes al Puesto de Moral de Calatrava y que se encontraban prestando servicio preventivo propio de su especialidad y circulando por la carretera N-IV a la altura del punto kilométrico 231, observaron una motocicleta ardiendo en el margen derecho de la vía, desprendiéndose de la misma su conductor, quien rodaba por el suelo completamente envuelto en llamas.

Así consiguieron apagar las llamas

Debido a la gravedad de la situación y el inminente riesgo para la vida del accidentado, la patrulla se dirigió con la máxima celeridad hasta el lugar. Los componentes poniendo en riesgo su propia integridad física, procedieron de forma inmediata a sofocar las llamas que envolvían el cuerpo del motorista, consiguiendo extinguirlas, evitando así, que las gravísimas quemaduras continuasen propagándose.

Después de apagar las llamas, la patrulla llamó a la central COS para que activase servicios sanitarios de emergencia y bomberos. Una vez que el conductor fue puesto a salvo, los agentes intentaron sofocar las llamas de la motocicleta con el extintor del vehículo oficial y alguno más cercano siéndoles imposible sofocar el incendio de la motocicleta.

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Una vez llegó la ambulancia, la víctima fue trasladada al Hospital de Valdepeñas para recibir atención médica urgente y, posteriormente fue derivada a una unidad de quemados del Hospital de Getafe por la gravedad de las quemaduras.