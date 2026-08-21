Esperanza Calvo 21 AGO 2026 - 08:51h.

El nieto había llamado a su abuela tras el ataque para decirle que estaba vivo, pero tiene que enfrentar la dura realidad de la guerra

Rusia se hace con el control de otras dos localidades ucranianas en Donetsk y Zaporiyia

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Kiev ha vuelto a sufrir otro durísimo ataque masivo en el que han muerto al menos 16 personas y 40 han resultado heridas. Rusia ha lanzado decenas de misiles contra la ciudad aprovechando que no tienen suficientes defensas antiaéreas. Así llevan semanas. Por eso el presidente Zelenski sigue pidiendo a Estados Unidos y a Europa que le cedan algunos de sus interceptores. Los civiles también están sufriendo los ataques rusos a sus casas y viendo morir a los suyos.

Uno de los misiles rusos impactó contra un bloque de apartamentos. En la séptima planta vivía el nieto de esta mujer. En un primer momento sobrevivió al ataque y llamó a su abuela, a quien vemos buscarlo preocupada.

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-Ahí está mi nieto. Acabamos de hablar con él.

-¿En el séptimo piso? ¿Dónde está el incendio?

-Si.

Poco después los servicios de emergencia le confirman que su nieto es una de las víctimas. Sus gritos de dolor se han escuchado en todo el barrio. Era un bloque residencial, donde viven decenas de civiles que han sufrido otro ataque masivo de Rusia contra la capital ucraniana.

Rusia ha lanzado 170 drones, y también una combinación de misiles de crucero y balísticos, muy difíciles de interceptar. Sobre todo porque Ucrania sufre una enorme escasez de interceptores Patriot este verano. Donald Trump le prometió a Zelenski en la cumbre de la OTAN de Ankara que le permitiría fabricarlos bajo licencia, pero después dio marcha atrás.

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Muchas baterías Patriot llevan semanas paradas, sin poder derribar los misiles que ordena lanzar el Kremlin por la falta de los interceptores.

Rusia, también han atacado el párking de este hospital infantil y varios almacenes de alimentos, para provocar el desabastecimiento en la capital. La logística se ha convertido en otro objetivo de guerra. Ucrania lleva meses atacando también grandes centros de distribución de comercio electrónico dentro de Rusia.