Los efectivos de rescate continúan trabajando contra reloj en la zona, devastada por la imparable fuerza del agua, que arrasó con pueblos enteros

China alerta del peligro de nuevas inundaciones y deslizamientos tras la riada de Nepal

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Las autoridades de Nepal han elevado este viernes a 469 las víctimas mortales de las inundaciones ocurridas el miércoles tras la inmensa riada que se desencadenó repentinamente arrasando con pueblos enteros y todo lo que la imparable fuerza del agua encontraba a su paso. La fuerte crecida de ríos como el Bhotekoshi, en Rasuwa, un distrito montañoso próximo a la frontera con Tíbet, en China, terminó por impulsar una catástrofe que sobrevino a miles de personas, algunas de las cuales trataron de huir desesperadamente al percatarse de que una tromba de agua se les venía encima como un tsunami.

Según ha informado en redes sociales la Policía nepalí, la mayor parte de los cuerpos rescatados sin vida estaban en los distritos de Chitwan y Nawalparasi Este: 178 y 110, respectivamente.

Cientos de personas siguen desaparecidas, entre ellas cuatro españoles

De igual modo, las autoridades locales han cifrado en un total de 1.545 personas heridas que han podido ser rescatadas. De ellas, la práctica totalidad se reparten entre los distritos de Nuwakit (898) y Rasuwa (644).

Además, cientos de personas continúan desaparecidas, entre ellos cuatro españoles que permanecen sin ser localizados, como ha señalado el Ministerio de Exteriores de España, y también 28 agentes de Nepal, mientras casi 4.350 permanecen desplegados en las zonas afectadas.

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El colapso de un glaciar desencadenó la tragedia

Según los expertos, en el origen de la causa estaría el deshielo y el colapso de un glaciar a más de 5.200 metros de altitud, el cual se desprendió sobre un lago glaciar que, tras el colapso de una pared de hielo, aumento súbitamente los caudales, lo que hizo que, en una caída en pendiente por la caprichosa orografía montañosa de la región del Himalaya, descendiese por la la ladera de los valles, haciendo un efecto embudo con sus pasos estrechos y adquiriendo una fuerza imparable que arrastró todo: piedras, lodo, barro y pueblos enteros.

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Concretamente, atribuyen lo ocurrido al denominado efecto GLOF, por sus siglas en inglés (Glacial Lake Outburst Flood), lo que significa algo así como 'inundación por vaciamiento repentino de un lago glacial'. Fue ello lo que, según los primeros análisis, habría causado el súbito incremento de los caudales de distintos ríos durante la bajada del agua, que fue adquiriendo cada vez más velocidad pendiente abajo hasta formar una enorme masa fluvial que llegó a los pueblos que se encontraban en su recorrido como un tsunami, tal como muestran las estremecedores imágenes que fueron captadas tanto por algunos testigos como por cámaras de seguridad situadas en puntos elevados de algunas zonas.