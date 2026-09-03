Alberto Rosa 03 SEP 2026 - 20:01h.

John, Brenth y Timothy se encontraban de acampada en el Parque Nacional, donde iban a pasar unos días haciendo senderismo

Dos muertos, un desaparecido y más de 80 turistas evacuados tras la brutal inundación del Gran Cañón, en Estados Unidos

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Una excursión de tres amigos acabó en tragedia. John, Brenth y Timothy, de entre 42 y 53 años habían ido de acampada al Gran Cañón de Arizona el pasado sábado cuando quedaron atrapados en una crecida repentina que arrasó parte del famoso parque nacional estadounidense.

Tal y como informa ‘ABC News', dos fallecieron y el tercero permanece desaparecido. John Giusti, de 46 años, Brent Rosenkranz, de 42, y Timothy Allen Smith, de 53, habían planeado llegar al campamento Bright Angel, en el fondo del cañón, y pasar allí dos días pescando y explorando los senderos.

El viaje continuaría después hasta los Jardines Havasupai, según informaron sus familias al citado medio. El sábado por la tarde, las fuertes lluvias provocaron una crecida drástica del río Colorado. Las inundaciones arrasaron con el entorno, destrozando puentes y gran parte de la infraestructura.

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Los equipos de rescate evacuaron a un total de 82 personas, la mayoría en helicóptero. El cuerpo de John Giusti fue hallado el domingo cerca de Crystal Rapids, a orillas del río Colorado. El cuerpo de Brent Rosenkranz fue recuperado al día siguiente. El Servicio de Parques Nacionales confirmó oficialmente el fallecimiento de ambos hombres, originarios de Granbury, en Texas.

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Timothy Allen Smith, padre de tres hijos y piloto de jet privado continúa desaparecido. Se trata de la única persona oficialmente desaparecida tras el desastre, aunque las autoridades no descartan que haya otras personas que no contaban con los permisos para pernoctar en el Gran Cañón en la zona en el momento de la inundación.

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Los tres amigos habían preparado con ilusión este viaje. Compartían la afición por las actividades de montaña y al aire libre. John Giusti, padre de tres hijas y quiropráctico en Texas, soñaba desde hacía mucho tiempo con explorar el Gran Cañón. “Para la comunidad, era un sanador sin igual. Para sus amigos, una fuente inagotable de energía. Para sus hijas, era su héroe absoluto. Para mí, era mi mundo entero”, declaró su esposa Janet.

Brent Rosenkranz, de 42 años, también era padre de tres hijos. Apasionado de las artes marciales, dirigía una escuela y dedicó parte de su vida a enseñar y guiar a jóvenes. Ilusionado, publicó en Facebook su llegada al Gran Cañón y los planes que tenía con sus amigos.

“Acabo de llegar al Gran Cañón. Voy a caminar más de 50 km durante los próximos cuatro días, con un desnivel positivo de más de 1,6 km. Llevo una mochila que pesa unos 18 kg. ¡Promete ser toda una aventura! Como muchos sabéis, no me llevo bien con las alturas, así que tendré un montón de anécdotas divertidas que contar cuando vuelva”, escribió.