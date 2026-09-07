AfD opta a gobernar por primera vez en un Estado alemán desde la Segunda Guerra Mundial

AfD asegura que tienen un "claro mandato para gobernar" tras las elecciones en Sajonia-Anhalt: "Es un resultado histórico"

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Alemania amanece conmocionada tras la primera victoria electoral de la extrema derecha en más de 80 años en las elecciones regionales, en Sajonia. Una victoria llena de simbolismo porque la extrema derecha va a tener capacidad para condicionar la política del país arrasando en el Estado de Sajonia-Anhalt, donde ha quedado a dos puntos de la mayoría absoluta. Habrá que esperar si consigue ese apoyo para gobernar.

Alternativa para Alemania ha celebrado estos resultados históricos, que suponen la consolidación de una tendencia al radicalismo que venimos observando de forma generalizada en Europa en los últimos años. Toda una bofetada para la sociedad alemana, a cuatro meses de las elecciones generales el partido de Merz, en el Gobierno ha sido arrasados con un pobre resultado del 17% de los votos.

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La AfD ha aglutinado el 43,8% de los votos emitidos --más del doble del porcentaje que había logrado en 2021 (20,8%)--, lo que se traduciría en 39 escaños del total de 83 que acoge la cámara estatal, según los datos preliminares difundidos por las autoridades electorales regionales.

En segundo lugar se sitúa, con un 17,2% de las papeletas, la conservadora Unión Demócrata Cristiana (CDU), que ha visto su apoyo reducirse a menos de la mitad del 37,1% que le había dado la victoria en 2021 (19,9 puntos menos). Con estos datos, tendrá 15 representantes.

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En un tercer escalón se encuentran el histórico Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), Los Verdes y La Izquierda (9,3%, 8,9% y 8,6%, respectivamente; 8 escaños cada uno), mientras que en última instancia entrará al parlamento de Sajonia-Anhalt la Alianza Sahra Wagenknecht, que ha superado por tres décimas el mínimo del 5% del voto necesario para obtener representación.

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La única opción de AfD para gobernar sería si recibiera el apoyo del partido de la izquierda nacionalista BSW, que también entraría en el Parlamento. Los últimos datos ofrecidos por las televisiones públicas confirmarían que sí lo lograría. BSW ha sido el único partido que se ha desmarcado del cordón sanitario del resto de los grupos políticos contra la extrema derecha