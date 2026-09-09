Agencia EFE 09 SEP 2026 - 11:37h.

Las declaraciones financieras identifican al mandatario como la fuente de los pagos, a pesar de que la ley federal prohíbe los ingresos complementarios al salario de empleados públicos

Natalie Harp, Margo Martin y Chamberlain Harris son las tres jóvenes asesoras con acceso habitual al presidente que han recibido 45.000 dólares cada una

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Tres colaboradores cercanos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibieron regalos en efectivo por un total de 135.000 dólares por parte del mandatario. La noticia se ha conocido gracias a las declaraciones financieras de los funcionarios, que despertaron dudas entre expertos en ética sobre la legalidad de esos pagos.

Natalie Harp, Margo Martin y Chamberlain Harris, tres jóvenes asesoras con acceso habitual al presidente, declararon haber recibido 45.000 dólares cada una de Trump bajo el concepto de "regalo en efectivo por las fiestas", según las investigaciones de medios como el 'Washington Post' y 'Politico'.

La ley prohíbe estos pagos complementarios

Estas cantidades equivalen aproximadamente al 30 % de los 150.000 dólares que cada una percibe anualmente por sus puestos en la Casa Blanca, de acuerdo con los documentos divulgados por los medios locales.

Las declaraciones financieras, publicadas por la Administración la semana pasada, identifican a Trump como la fuente de los pagos, que han generado polémica debido a que la ley federal dicta claras prohibiciones a los pagos complementarios al salario de empleados públicos.

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Natalie Harp, de 35 años, es la más conocida de las tres tras convertirse en protagonista de una polémica viral después de que el senador demócrata, Jon Ossoff, hiciera un comentario sobre la estrecha relación entre ambos, desatando críticas de aliados del presidente y una amplia discusión en redes y medios.

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Por su parte, Margo Martin, de 31 años, es asesora de comunicaciones y suele acompañar a Trump para grabar contenido para sus redes, mientras que Chamberlain Harris, de 26 años, es asistente ejecutiva del mandatario.

El director de operaciones del Despacho Oval también recibió dinero de Trump

De acuerdo con el 'Washington Post', Trump también entregó 20.000 dólares a Walt Nauta, director de operaciones del Despacho Oval, según su declaración financiera.

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Nauta, que percibe un salario anual de 175.000 dólares, fue asistente personal de Trump durante su primer mandato y es uno de los colaboradores que acompañaron al presidente durante un reciente desplazamiento en Turquía relacionado con una posible amenaza de asesinato.

Los expertos, consultados por el 'Washington Post', señalaron que no recuerdan otros casos públicos en los que un presidente estadounidense haya entregado cantidades similares de dinero en efectivo a empleados de la Casa Blanca.