La familia contactó por última vez con la víctima el 27 de agosto aunque las autoridades del país africano sitúan el secuestro el pasado 4 de septiembre

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Un hombre, vecino de la localidad valenciana de Rocafort, permanece secuestrado en Burkina Faso por un supuesto grupo terrorista. Las fuerzas de seguridad del país africano han iniciado una investigación para tratar de dar con su paradero y liberarlo. "Hemos sido informados del secuestro de un ciudadano occidental, concretamente un español, este viernes 4 de septiembre. Un grupo terrorista está detrás de este acto criminal", explica una fuente de seguridad burkinesa.

Según esta fuente, contactada por EFE, el rapto se produjo el pasado viernes 4 de septiembre y detrás de él se encontraría un grupo terrorista, que no ha sido identificado.

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La familia de la víctima ha pedido máxima discreción para facilitar la investigación y ha solicitado que no se haga pública su identidad. Desde su entorno familiar se ha confirmado que la última vez que contactaron con el desaparecido fue el pasado 27 de agosto y que la alarma saltó días después, cuando seguían sin poder comunicarse con él.

Desde las autoridades burkinesas sitúan, sin embargo, el secuestro el día 4 de septiembre, por lo que existe un periodo de varios días entre la última conversación con la familia y el momento en el que las autoridades locales sitúan el rapto.

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El hombre llevaba poco tiempo de regreso en Burkina Faso. Días antes había viajado a España y el sábado 22 de agosto estuvo presente en las fiestas patronales de Rocafort. La víctima trabaja en el sector comercial y llevaba varios meses viviendo en el país africano.

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Por el momento, se desconocen las circunstancias exactas en las que el hombre fue capturado. Lo que sí ha trascendido es que el vecino de Rocafort desapareció en Bobo-Diulasso, la segunda ciudad más poblada de Burkina Faso y uno de sus principales centros económicos y comerciales, según ha informado À Punt, aunque no se ha precisado el punto exacto en el que tuvo lugar el secuestro ni si el hombre se encontraba trabajando, viajando o realizando alguna otra actividad cuando fue capturado.

La familia pide la máxima discreción

El entorno de la víctima ha pedido que no se revele su nombre ni se publiquen detalles que puedan conducir a su identificación. La prioridad, señalan las fuentes próximas a la familia, es evitar cualquier circunstancia que pueda perjudicar las actuaciones destinadas a encontrarlo y liberarlo.

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Aunque ha trascendido su vinculación con Rocafort y su actividad en el sector comercial, se desconoce su edad ni los motivos concretos de su estancia en Burkina Faso.

El país africano atraviesa desde hace más de una década una grave crisis de seguridad, provocando miles de víctimas y desplazamientos, por la actuación de diferentes grupos armados y organizaciones yihadistas.

Algunas informaciones apuntan a la posible participación de grupos vinculados al terrorismo yihadista que operan en el Sahel, pero ninguna autoridad ha confirmado públicamente qué organización mantiene retenido al vecino de Rocafort.