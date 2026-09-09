Celia Molina 09 SEP 2026 - 10:47h.

Lucía Sisic, que ostentaba el título de Miss Austria desde el año 2024, padecía un grave defecto cardíaco desde su nacimiento

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El mundo del modelaje se encuentra de luto tras la trágica y repentina muerte de Lucia Sisic, que ostentaba el título de Miss Austria desde el año 2024, al n o haberse celebrado desde entonces ningún certamen más. Aunque la causa de la muerte no ha sido revelada todavía, se sabe que Sisic, de 22 años, padecía un defecto en una válvula cardíaca desde su nacimiento y que se había sometido, al menos, a siete operaciones de corazón, según Die Presse, Oe24 y Kronen Zeitung.

Mission Austria, la organización encargada de seleccionar a los ganadores de los títulos de Miss y Mister Austria, ha sido la encargada de comunicar su prematuro deceso, con una sentida publicación en su cuenta de Facebook:

"Con gran conmoción y profundo pesar hemos recibido la noticia del fallecimiento de nuestra Miss Austria 2024, Lucia Sisic. Recordaremos a Lucia como una joven maravillosa. Nuestros pensamientos y nuestras más sinceras condolencias acompañan a su familia, a sus amigos y a todos sus seres queridos en estos momentos tan difíciles. Querida Lucia, siempre formarás parte de nuestra familia de Miss Austria. Descansa en paz", ha escrito la entidad.

"He superado mi séptima operación de corazón", dijo

Según Die Presse, Sisic se sometió a su última operación de corazón durante el invierno de 2025. "Ya tengo también mi séptima operación superada y estoy encantada de poder tomarme un descanso, con suerte por varios años", expresó la modelo en sus redes, sin sospechar que moriría unos meses más tarde.

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Anteriormente, había dado las gracias a un equipo de especialistas en cardiología pediátrica. En una publicación de Instagram de agosto de 2024, escribió: "Gracias a los especialistas y a los médicos comprometidos, que siempre me han salvado la vida con gran esfuerzo, he superado muchos momentos difíciles y he podido llevar una vida plena".

Un defecto en una válvula cardíaca, o valvulopatía, es una alteración que impide que una o más de las cuatro válvulas del corazón se abran o cierren de forma correcta, lo que dificulta el flujo normal de la sangre. El corazón tiene cuatro válvulas principales: aórtica, mitral, tricúspide y pulmonar. Cuando fallan, el músculo cardíaco hace un esfuerzo extra y, según la Clínica Mayo, el tratamiento para esta enfermedad depende de la válvula que esté afectada y del tipo y la gravedad. En ocasiones, apuntan, "se necesita una cirugía para corregir o reemplazar la válvula cardíaca", como era el caso de Lucia.