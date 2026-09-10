Este viernes se cumplen 25 años del atentado terrorista de las Torres Gemelas en la ciudad que dejó 2.977 víctimas

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La ciudad de Nueva York ha rendido homenaje este jueves a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 con un impactante espectáculo lumínico con 2.977 luces, una por cada vida perdida.

La instalación artística, '2,977 Lights Over New York Harbor', desplegó los drones sobre el puerto de Nueva York y también pudo apreciarse desde el otro lado de la bahía del East River, en Dumbo, Brooklyn.

El espectáculo, concebido como una "constelación de vidas", comenzó formando una hélice en espiral en el aire antes de organizarse para reconstruir la silueta completa de los emblemáticos rascacielos. La iniciativa es un proyecto patrocinado por la 'New York Foundation for the Art's y financiado en su totalidad por inciativas privada y contribuciones en especie de diversas organizaciones.