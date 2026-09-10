El Ayuntamiento de Lubrín ha dado un paso al frente en el debate sobre la gestión migratoria en Ceuta.

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El Ayuntamiento de Lubrín ha dado un paso al frente en el debate sobre la gestión migratoria al proponer formalmente a la Junta de Andalucía la acogida municipal de un contingente de entre 15 y 20 menores migrantes no acompañados procedente de Ceuta, según adelantaba este jueves el medio Actualidad Almanzora.

La iniciativa, impulsada por el alcalde Domingo José Ramos Camacho (PSOE), busca ofrecer una respuesta solidaria ante la saturación de los recursos de acogida en la ciudad autónoma, poniendo a disposición de la administración autonómica una infraestructura local que tendría capacidad para su estancia y atención integral.

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Según ha trasladado el regidor, el municipio cuenta con capacidad para garantizar una integración adecuada y un entorno seguro para estos jóvenes, colaborando así de manera activa en el reparto equitativo de la atención humanitaria.

"El centro es propiedad municipal, aunque de gestión autonómica, y acoge a unos 25 menores. No es competencia nuestra tomar esa decisión. Ante el conflicto de Ceuta, recordamos que esta instalación puede albergar hasta 50 niños y niñas en este centro que está infrautilizado", detallaba el regidor de este pueblo de 1.400 habitantes ubicado en el Levante almeriense, que dispone desde 2018 de un Centro de Acogida de Menores que se habilitó en dependencias de la vieja Granja Escuela.

Ramos recalca que "los apoyos no pasan solamente por manifestarse" y espera "que la Junta de Andalucía vea bien el reparto de menores que le ha propuesto el Gobierno de España y que estos centros que están infrautilizados se puedan aliviar la carga humanitaria que tenía Ceuta en estos momentos".

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Por último hiz hincapié en que, ante la situación que se está viviendo en Ceuta, "que esos niños puedan venir a la Península y que en centros como el que tenemos en Lubrín podamos dar apoyo a esta crisis".

Este ofrecimiento solidario contrasta con el clima vivido a mediados del pasado mes de agosto en el corazón de la comarca del Almanzora. Hace apenas unas semanas, la llegada de cerca de medio centenar de adultos solicitantes de asilo internacional a las antiguas instalaciones de menores de Cuesta Blanca, entre Purchena y Olula del Río, desencadenó una agria polémica política e institucional en la zona.

La opinión del presidente andaluz sobre los menores

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, señalaba este miércoles en que el Gobierno central esté trabajando ya para que los menores migrantes que llegaron a Ceuta "vuelvan con sus familias", como se ha "comprometido", y además expresaron "públicamente" los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares ante la posibilidad de un reparto entre las comunidades autónomas de menores migrantes llegados a Ceuta.

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Moreno ha destacado que "también el Reino de Marruecos dijo que estaba dispuesto a admitir a todos los migrantes que entraron en situación irregular a España y Europa a través de las fronteras de Ceuta".

Por tanto, Juanma Moreno, ha señalado que confía y espera que el Gobierno de España esté trabajando para que esos menores "vuelvan con su familia", en aplicación de ese principio de reagrupación familiar que "además la Unión Europea ha mostrado claramente que es la filosofía que hay que seguir".

Moreno entiende que Marruecos, país organizador de un Mundial y que está "construyendo un estadio de casi mil millones de euros, tiene recursos suficientes para hacerse cargo, en este caso, de los menores".

Juanma Moreno ha insistido en que lo que no puede haber es "improvisación permanente" con todo lo que está aconteciendo en Ceuta, porque si ello ocurre es "difícil avanzar", y ha recalcado su confianza en la "capacidad" del Gobierno central para abordar el asunto de los menores y que cumpla "la palabra dada" sobre el regreso a su país.

Navarra también apuesta por aceptar menores de Ceuta

No es el primer movimiento en cuanto a un posible reparto de menores entre los inmigrantes ilegales llegados en la avalancha sufrida por Ceuta, en una tensión cada vez más visible. La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, ha llamado a "primar la protección" de los menores migrantes en Ceuta y ha pedido la "solidaridad compartida" de todas las Comunidades Autónomas.

Ha destacado que Navarra trabaja con "un modelo integral de atención" y ha subrayado que "vamos a cumplir con nuestra responsabilidad". "Si es necesario, reorganizaremos el sistema de protección" y "si es necesario crear nuevas plazas, buscaremos las fórmulas necesarias para hacerlo", ha añadido.