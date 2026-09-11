El horror del 11S en imágenes: el día que cambió el mundo

Federico Molina 11 SEP 2026 - 22:15h.

Con la caída de las Torres Gemelas se desmorona la zona de confort de Occidente

El misterio de 'El hombre que cae', la icónica imagen del 11S que 25 años después sigue recordándonos el horror de aquella tragedia

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Lo que un primer momento pareció un fatídico accidente, se confirmó 15 minutos después como el mayor ataque terrorista de los tiempos.

Recién despegados de varios aeropuertos de la costa estE, cuatro aviones comerciales quedan en manos de 19 terroristas, que los usan como misiles para golpear primero el corazón finaciero de Estados Unidos, con sendos ataques contra las torres del World Trade Center de Nueva York, y a continuación la capital con un avión estrellado contra el Pentágono, y otro sobre Pensilvania sin alcanzar su objetivo, la Casa Blanca o el Capitolio, gracias a los pasajeros amotinados.

Es la guerra de los mundos, pero esta vez, y de ahí la incredulidad general, no se trata de ficción.

Con la caída de las Torres Gemelas se desmorona la zona de confort de Occidente. Los atentados evidencian el fracaso de la inteligencia, de los protocolos de seguridad, y desencadenan lo que Washington llamó guerra contra el terrorismo.

Las ofensivas, primero en Afganistán e Irak terminarán en fiascos, y, a pesar de que Estados Unidos lograría cazar 10 años después al cerebro de los atentados, el terror yihadista sigue vivo hoy a través de franquicias regionales.