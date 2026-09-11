Nueva York conmemora el 11S con cuatro expresidentes vivos, sin Trump y un alcalde musulmán

Mamen Sala 11 SEP 2026 - 22:04h.

Vance, los expresidentes Bush, Clinton, Obama y Biden, Mamdani y otros políticos participan en silencio en un acto protagonizado por los familiares.

Familiares de víctimas del 11-S piden desvelar el papel de Arabia Saudí, "protegido por las cloacas del Estado"

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25 años se cumplen del mayor atentado de la historia. Aquel 11 de septiembre, 2.977 personas murieron en los ataques con cuatro aviones de pasajeros. En Nueva York, hoy el acto de recuerdo lo ha presidido por primera vez Zohran Mamdani, un alcalde musulmán y han estado cuatro ex-presidentes estadounidenses, Bush, Clinton, Obama y Biden, pero no Donald Trump.

En su lugar, el presidente de Estados Unidos ha elegido acudir al acto celebrado en el Pentágono, en el estado de Virginia, donde el 11 de septiembre impactó un tercer avión en el que murieron 184 personas. Y donde ha podido pronunciar un discurso, porque en Nueva York el protagonismo se centra en las víctimas y los nombres de los muertos, no en discursos políticos.

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A golpe de maza; 25 años después, Nueva York grita al cielo que no olvida a sus víctimas. Los 4 expresidentes han acudido al Memorial: Clinton, Obama, Biden y Bush, como también lo ha hecho, el alcalde la ciudad, el demócrata Mamdani, el primer musulmán en ejercer el cargo. Una presencia polémica para algunos familiares que insisten en que debía ser un acto alejado de la ideología política.

En cambio, Donald Trump ha escogido el homenaje en el Pentágono, centro de la defensa estadounidense; y lugar del tercer impacto en el que fallecieron 125 personas. Allí ha podido hablar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha subrayado este viernes que el país no olvidará a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 perpetrados por Al Qaeda, en unas conmemoraciones por el 25 aniversario marcadas por la guerra que libra contra Irán, vinculando la ofensiva en el país asiático con la guerra contra el terror que lanzó Washington tras los ataques.

"Hoy renovamos el juramento sagrado que hicimos por primera vez en su nombre hace un cuarto de siglo. Nunca, jamás, olvidaremos. Por eso luchamos hoy", ha señalado el dirigente norteamericano en un discurso en el Pentágono, donde ha participado en los homenajes de los caídos en el 11 de septiembre en dicha institución.

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Trump ha asegurado que Estados Unidos "no tiene otra elección" que luchar. "Solo puede haber una cosa: la victoria", ha subrayado, haciendo alusión a que "la guerra contra el terror" iniciada por el entonces presidente George W. Bush sigue en marcha en Irán.

"Rendimos homenaje a nuestros primeros intervinientes y a las fuerzas del orden, y los queremos. Y rendimos homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas que están trabajando ahora mismo para garantizar que el principal patrocinador del terrorismo del mundo, la República Islámica de Irán, nunca, jamás, tenga un arma nuclear", ha defendido, en una referencia a la actual ofensiva estadounidense.

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El mandatario ha trazado así un paralelismo, al señalar que al igual que en el 11-S "ahora mismo estamos aprendiendo de qué estamos hechos", incidiendo en que los estadounidenses deben ser "fuertes e inteligentes".

Desde la sede del Departamento de Defensa, el presidente estadounidense ha subrayado que las víctimas del 11-S "jamás serán olvidadas" y ha reivindicado la respuesta unida que dio el país ante el atentado terrorista que dejó casi 3.000 muertos en suelo norteamericano. "Aquel día, todos éramos neoyorquinos, todos y cada uno de nosotros. Pero también éramos todos estadounidenses. Éramos una sola familia", ha asegurado, tras destacar que el patriotismo emergió como una respuesta al brutal ataque de Al Qaeda. "El enemigo podía destruir lo que las manos estadounidenses habían construido, pero no podía tocar la lucha, el fuego y el amor que había en nuestros grandes corazones estadounidenses", ha resumido.

Tras una ceremonia que ha recordado los nombres de los 184 militares muertos en el Pentágono, el inquilino de la Casa Blanca ha apuntado que futuras generaciones verán cómo respondió "una nación libre e inquebrantable ante el mal", señalando que "ninguna época borrará de la memoria del tiempo" a los "héroes" de aquel día.

Tributos también en Pensilvania, en recuerdo de los héroes del cuarto avión. El sonido de las campanas es el de todo un país. Su silencio el recuerdo de todos los que cayeron, las lágrimas de las familias. Y no sólo por las víctimas de aquel día, sino también por las casi 10.000 que podrían haber fallecido por las enfermedades derivadas del polvo de las explosiones.