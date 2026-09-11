Los 82 minutos de caos del 11-S y la fotografía que se convirtió en símbolo de los atentados

El 11-S dejó 82 minutos de caos, casi 3.000 muertos y una fotografía icónica cuyo protagonista nunca fue identificado oficialmente

Los atentados del 11S en Nueva York, 25 años después: así lo contaron nuestros informativos en directo

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Este viernes se cumplen 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, una jornada que el mundo vivió en directo y que cambió para siempre la percepción de la seguridad en Estados Unidos. Dos aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas de Nueva York, un tercero impactó contra el Pentágono y un cuarto terminó estrellándose en un campo de Pensilvania después de que los pasajeros se enfrentaran a los secuestradores. Casi 3.000 personas murieron aquel día.

Nueva York vuelve ahora a recordar a las víctimas con los actos de homenaje que se celebran en la ciudad. El alcalde, Zohran Mamdani, el primero musulmán en ocupar el cargo, preside una jornada marcada por el recuerdo de quienes murieron aquella mañana.

Y entre las imágenes que quedaron grabadas para siempre en la memoria colectiva hay una especialmente difícil de olvidar: la del hombre que cae desde una de las Torres Gemelas. La fotografía, conocida oficialmente como 'The Falling Man' (El hombre que cae), fue tomada por el fotoperiodista Richard Drew, de Associated Press, a las 9:41:15 de la mañana. Drew captó al hombre en plena caída desde la Torre Norte, en una de las imágenes más reconocibles y controvertidas de los atentados.

'The Falling Man'

Su identidad nunca ha sido confirmada oficialmente. Ni las autoridades ni sus familiares han podido determinar quién era. Sin embargo, distintas investigaciones periodísticas han tratado de reconstruir su identidad y han reducido las posibilidades a dos trabajadores que se encontraban en las plantas superiores de la Torre Norte.

La hipótesis más aceptada apunta a Jonathan Briley, de 43 años, ingeniero de sonido del restaurante Windows on the World, situado en las plantas 106 y 107 del edificio. En otras fotografías tomadas durante esos mismos segundos se puede apreciar una camiseta naranja bajo la camisa del hombre que cae, una prenda que Briley utilizaba con frecuencia.

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La otra posibilidad fue Norberto Hernández, chef de repostería del mismo restaurante. Su familia llegó inicialmente a pensar que podía tratarse de él por la ropa y sus características físicas, pero posteriormente descartó esa posibilidad después de examinar con detalle los colores y las prendas que aparecen en la secuencia completa de fotografías.

Una de las preguntas clave es: ¿cuántas personas vimos caer aquel día desde las Torres Gemelas? No existe una cifra exacta, pero el análisis de las imágenes permite estimar que fueron entre un centenar y dos centenares. El hombre captado por Richard Drew fue uno de ellos.

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82 minutos de caos

Eran las 08:46 de la mañana cuando el primer avión se estrelló contra la Torre Norte del World Trade Center. El cielo de Nueva York estaba despejado y, durante unos minutos, nadie sabía qué estaba ocurriendo. Parecía un accidente. Solo 17 minutos después, a las 09:03, un segundo avión impactó contra la Torre Sur. Ya no podía tratarse de una casualidad. Estados Unidos estaba siendo atacado y, en Nueva York, comenzaba una huida desesperada mientras miles de personas intentaban abandonar los edificios.

Los bomberos y los equipos de emergencia corrían hacia la catástrofe. Subían hacia las Torres Gemelas mientras miles de personas bajaban por las escaleras. Dentro de los edificios, otras muchas permanecían atrapadas por encima de las zonas de impacto.

El caos se extendió más allá de Manhattan. A las 09:37, un tercer avión se estrelló contra el Pentágono, en Washington. Y un cuarto aparato, el vuelo 93 de United Airlines, se dirigía hacia otro objetivo en la capital estadounidense, pero los pasajeros se enfrentaron a los secuestradores y evitaron que llegara hasta él. El avión terminó estrellándose en un campo abierto de Pensilvania.

Durante aquellos 82 minutos, las Torres Gemelas resistieron los impactos y los incendios mientras millones de personas contemplaban en directo una sucesión de escenas que parecían imposibles. Pero finalmente comenzaron a caer. A las 09:59, la Torre Sur se desplomó. Posteriormente, 29 minutos después, a las 10:28, cayó también la Torre Norte. Millones de personas vieron en directo cómo desaparecían las dos torres que hasta entonces habían dominado el horizonte de Nueva York. El mundo había cambiado. La seguridad que parecía garantizada se había desvanecido. Después de los aviones, las explosiones, las carreras, las sirenas y las torres desplomándose, llegó el silencio.