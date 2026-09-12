Mueren 16 personas en un incendio en una residencia de mayores ilegal en Chile

El incendio ha ocurrido en una residencia de mayores de Comuy, comuna de Pitrufquén, en la región de La Araucanía

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia ha informado este sábado de que la residencia no contaba con autorización para funcionar

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ChileUn total de 16 personas han muerto en un incendio declarado en la noche del viernes en una residencia de mayores de Comuy, comuna de Pitrufquén, en la región de La Araucanía, en el sur de Chile, unas instalaciones que no contaban con las autorizaciones necesarias. Diez mayores han sobrevivido.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia ha informado este sábado de que la residencia no contaba con autorización para funcionar. "El Ministerio seguirá con atención la investigación de la Fiscalía y evaluará las acciones que correspondan dentro de sus atribuciones", ha apuntado.

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Búsqueda de responsabilidades

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, ha anunciado una serie de apoyos para los supervivientes, que serán reubicados en Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores debidamente autorizados y "condiciones adecuadas".

Por su parte, el presidente chileno, José Antonio Kast, ha lamentado lo ocurrido. "La tragedia de Pitrufquén es devastadora y nos obliga a actuar con rapidez, decisión y responsabilidad", ha planteado.

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El mandatario ha ordenado que se "adopten medidas urgentes destinadas a revisar las condiciones de los hogares de nuestro país, fortalecer la prevención y fiscalización, y acelerar las propuestas necesarias para mejorar su funcionamiento y seguridad".

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En cuanto a la las responsabilidades, Kast ha indicado que "necesitamos conocer la verdad y, sobre esa base, corregir lo que sea necesario para hacer todo lo posible por evitar que una tragedia como esta vuelva a ocurrir".