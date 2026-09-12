El resultado preliminar de la autopsia muestra que murió tanto por la hemorragia en la zona parietal como por asfixia mecánica

Las autoridades continúan buscando al joven acusado del asesinato

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ValenciaLa Policía Nacional continúa la búsqueda de un joven que supuestamente mató este martes con una mancuerna a su padrastro tras fugarse de la unidad psiquiátrica de un centro hospitalario de València en el que había ingresado después de mantener un altercado con la víctima.

El fallecido es un hombre de 50 años de nacionalidad española que fue asesinado de un fuerte golpe en la cabeza con una pesa de ejercicio por su hijastro, después de que este, de unos 22 años, se fugara la noche anterior del hospital, según informaron a EFE fuentes policiales.

El crimen

El crimen tuvo lugar en torno a las 14:15 horas del martes en un domicilio de la calle Arquitecto Segura del Lago del barrio de San Isidro de València, lugar al que se trasladaron numerosos agentes de la Policía Científica y del Grupo de Homicidios, que se hicieron cargo de la investigación

Según recoge Las Provincias, el resultado preliminar de la autopsia mantiene que la causa de la muerte del hombre fue por un mecanismo mixto, tanto por la hemorragia en la zona parietal como por asfixia mecánica. Como recoge el citado medio, los forenses no han podido determinar si el acusado primero asfixió a su padrastro y después le golpeó con la pesa o fue a la inversa.