Un incendio calcina 42 chabolas donde se refugiaban los migrantes en un polígono de Ceuta

El origen del fuego podría ser alguna de las fogatas del campamento, aunque se investigan todas las hipótesis

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Un incendio ha calcinado, esta medianoche, 42 de las chabolas construidas por los inmigrantes que entraron a Ceuta el pasado 30 y 31 de julio. El fuego se desató por la parte delantera de una nave en el Polígono Industrial del Tarajal, por causas que se investigan, aunque lo más probable, el origen esté en las fogatas que encienden en el improvisado campamento, según han informado fuentes del Servicio de Extinción de Incendios.

Las llamas iniciaron en uno de los asentamientos ubicado en las naves industriales de esta zona y fueron los propios vecinos los que alertaron al servicio de emergencias, que acudieron a la zona. En unos minutos acudieron los bomberos, varias unidades de la Policía Nacional, la Policía Local y las Fuerzas Armadas a causa de la magnitud del fuego.

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Los agentes tuvieron que desalojar del lugar a los migrantes que dormían en los aledaños para evitar que pudieran verse afectados por el humo y no ha habido heridos.

Se investiga el origen del incendio, aunque se cree que lo provocó una fogata

El fuego se localizó en la parte delantera de las naves, donde se ubica un campamento en el que se resguardan los migrantes con maderas, cartones y otro tipo de elementos, inflamables.

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Los bomberos han explicado que el fuego no ha causado daños en las estructuras de las naves y el origen podría ser alguna de las fogatas del campamento, aunque se está investigando. En el incendio se han quemado las chabolas así como los plásticos y residuos de todo tipo que había en sus alrededores.