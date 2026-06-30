El juzgado de Instrucción número 2 de Morón de la Frontera le ha dado la razón tras más de 40 años intentando demostrar que era su hijo

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SevillaUn hombre de 84 años que llevaba más de 40 intentando demostrar que es hijo de un empresario fallecido en 1963, lo que ha conseguido finalmente mediante una prueba de ADN, podrá recibir su herencia tras darle el juez la razón.

Ha sido el Juzgado de Instrucción número 2 de Morón de la Frontera, en Sevilla, el que ha resuelto a su favor, tal como ha explicado el abogado del demandante Fernando Osuna, indicando que su cliente, José Luis Malagón, ha conseguido una sentencia "que llevaba esperando muchos años", después de que se tuviera que recurrir incluso a varias exhumaciones de cadáveres, al no tener claro los archivos del cementerio dónde estaban enterrados sus restos.

Hasta cinco órdenes iniciales de exhumación para reconocer que el octogenario es hijo del empresario fallecido

En el proceso, el juzgado llegó a ordenar incluso la exhumación inicial de hasta cinco cadáveres, aunque finalmente solo fue necesario tomar muestras de dos una vez en el cementerio.

El denunciante, concretamente, inició en 2013 un proceso para realizar a un cadáver una prueba de ADN que certificase su paternidad y acceder a la herencia correspondiente.

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El caso, de larguísimo recorrido, se inició tras la denuncia del posible hijo, nacido poco después de ser rechazada la madre al conocerse su embarazo, y tras una conversación casual que tuvo con un hombre en la Universidad de Sevilla, donde era profesor, que "le dijo que había sido el administrador de su padre, y que estaba dispuesto a certificar ante notario que sabía de su relación con él”.

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De este modo, el demandante, José Luis Malagón, contactó con el Bufete Osuna de Sevilla, cuyo abogado titular, Fernando Osuna, presentó una denuncia en 2013, tras haber intentando años atrás llegar a un acuerdo con la familia, sin éxito.

El 19 de julio de 2022 elevó un nuevo escrito ante el mismo juzgado ante los pocos avances conseguidos en el proceso, y el 20 de diciembre de 2023 se llevaron a cabo las exhumaciones.

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La herencia ya está repartida y ahora tendrá que negociar con quienes la recibieron como herederos

Ahora, reconocido hijo oficialmente, tiene derecho a recibir parte de la herencia de su padre, pero al ser una herencia ya repartida tendrá que negociar con quienes la recibieron como herederos en su día. Si no hay acuerdo tendrá que empezar otro proceso judicial, porque la Justicia española no concede en el mismo acto la paternidad y la herencia.