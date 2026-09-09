Raquel Noya Ourense, 09 SEP 2026 - 05:30h.

La mujer, fallecida en enero de 2023, repartió a partes iguales un patrimonio valorado en 92.337 euros

La herencia incluye un piso y unos 18.300 euros en efectivo, que se repartirán a partes iguales entre el Sergas y la AECC

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Una mujer de Ourense decidió que, después de su muerte, parte de lo que había conseguido durante su vida sirviera para seguir ayudando a otras personas, así que dejó constancia expresa de que su patrimonio acabara a partes iguales en dos destinos ligados a la atención sanitaria: la Asociación Española Contra el Cáncer de Ourense y el servicio de Psiquiatría del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).

La mujer falleció en enero de 2023 y dejó una herencia valorada en 92.337 euros, compuesta principalmente por un piso situado en el barrio ourensano de O Vinteún y por unos 18.300 euros en una cuenta bancaria.

Ahora, más de tres años después de su fallecimiento, su voluntad empieza a tomar forma. El Consello de la Xunta ha autorizado al Servizo Galego de Saúde (Sergas) a aceptar la mitad del legado, ya que el servicio de Psiquiatría no tiene personalidad jurídica propia y es el organismo sanitario quien debe asumir legalmente esa parte de la herencia.

Un piso valorado en 74.000 euros y dinero en el banco

El patrimonio dejado por la mujer incluye un inmueble con un valor de referencia de 74.000 euros y un saldo bancario de aproximadamente 18.300 euros.

Al haberse establecido un reparto al 50 %, tanto el Sergas como la Asociación contra el Cáncer recibirán una parte de la herencia valorada en algo más de 46.000 euros.

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La autorización aprobada este lunes por el Gobierno gallego permite al Sergas avanzar en la aceptación formal del legado, un trámite necesario de acuerdo con la normativa sanitaria gallega.

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¿Qué ocurrirá con la vivienda?

El destino definitivo del piso todavía está por decidir. Una vez que se complete la aceptación de la herencia, el Sergas y la Asociación Española Contra el Cáncer tendrán que ponerse de acuerdo sobre cómo gestionar el inmueble.

Según coinciden varias cabeceras locales, una posibilidad es conservarlo y darle un uso relacionado con la atención de pacientes, mientras que una segunda opción que se baraja es venderlo y convertir el valor de la vivienda en recursos económicos destinados a los fines sociales y asistenciales de ambas entidades. La decisión tendrá que plasmarse en un acuerdo entre las dos partes.

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Desde la delegación ourensana de la AECC explican que este tipo de legados son gestionados por los servicios jurídicos centrales de la organización. También señalan que no es extraño que personas que han recibido el apoyo de la asociación durante un proceso oncológico decidan acordarse de ella al hacer testamento.

Lo menos habitual en este caso es el tipo de legado: un piso. Según la entidad, este sería el segundo inmueble que recibe en herencia durante las últimas tres décadas, y concreta que el anterior estaba situado en Verín.