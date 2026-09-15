Claudia Barraso 15 SEP 2026 - 20:44h.

Un piloto aprovechó un bonito vuelo para pedirle matrimonio a su novio: la respuesta de su pareja

El emotivo gesto de una trabajadora social tras acudir vestida de novia a la residencia de mayores en la que trabaja antes de casarse

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Las pedidas de mano entre las parejas cada vez son más impresionantes, como la que el piloto Joe Frank hizo con su novio Allen Lim aprovechando que era la primera vez que volaban juntos y en solitario. Un momento de lo más romántico que se ha hecho viral por la bonita reacción de la pareja.

Frank, de 28 años, aprovechó para regalarle un bonito vuelo a su novio Lim, de 35, sobre Malibu, en California. Las vistas fueron todo lo que necesitó para convertir esa pregunta en un recuerdo imborrable en su futuro matrimonio. Pero no todo fue del color de rosas, porque para evitar que sospechara algo, Frank dijo que “algo estaba fallando en el motor”, según confirma ‘People’.

Entonces, en ese momento el piloto pidió a su novio leyendo una serie de instrucciones, supuestamente del funcionamiento de la avioneta, para arreglar ese fallo falso. Pero la cara de Lim pareció relajarse cuando comprobó que el libro de instrucciones no era en realidad las normas y funcionamiento del avión, sino una carta de su pareja expresándole todo su amor.

Así fue la emotiva pedida de manos

Tras ello, Frank aprovechó para dedicarle unas bonitas palabras de amor a su prometido: “Allen, en todos los lugares en los que hemos estado juntos han sido un recuerdo estupendo porque has estado a mi lado. Cuando pienso en todos los lugares donde hemos estado, y en todos los lugares a los que aún queremos ir, una certeza que tengo es que quiero que estés a mi lado el resto de mi vida”.

Estas palabras junto con la carta y el alivio que sintió Lim al comprobar que nada malo estaba pasando, sino todo lo contrario, hizo que, en el momento de la pregunta del momento, se le saltasen las lágrimas y mientras se cogían de las manos emocionados, se daban el ‘sí quiero’ para una futura boda.

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Cuando Lim respondió que sí, Frank le puso el anillo a metros de altura y así oficializaron que dentro de un tiempo pasarán a ser un matrimonio que serán recordados por tener una de las pedidas de mano más impresionante. Además, Lim confirmó a ‘SWNS’ que no se esperaba lo sucedido: “Al final de la lista me di cuenta lo que estaba pasando”.

“Luché por contener las lágrimas porque sabía que estaba a punto de pedirle matrimonio y que no había ningún fallo en el motor del avión, pero no fue hasta cuando aterrizaron que el futuro matrimonio decidió decidirlo por todo lo alto con su familia y sus amigos después de tener un íntimo momentos juntos sobre el cielo.