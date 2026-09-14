La esposa de Donald Trump Jr, Bettina Trump, ha reconocido este lunes que el empresario ruso Umar Kremlev, cercano a Putin, les pagó fiestas, pero no la boda

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La esposa de Donald Trump Jr, Bettina Trump, ha reconocido este lunes que el empresario ruso Umar Kremlev, considerado cercano al presidente ruso, Vladimir Putin, les pagó dos fiestas en Bahamas, pero ha asegurado que no les pagó la boda como afirma un artículo publicado por el portal ProPublica.

Kremlev pagó "dos noches increíbles de celebración", pero no la boda en sí, celebrada el pasado mes de mayo, ha explicado Bettina Trump en una publicación en redes sociales. La nuera del presidente Donald Trump ha destacado que estas fiestas estaban programadas antes de que se fijara la fecha de la boda, que finalmente fue el viernes anterior al fin de semana pagado por Kremlev.

"Nuestro querido amigo Umar dio nos dio con gran generosidad dos noches de celebración despues de la boda. Fue un regalo de boda muy generoso de un amigo por el que nos sentimos y seguimos sintiéndonos tremendamente agradecidos", ha explicado. ProPublica ha publicado este lunes que Kremlev financió la fiesta de Bahamas alquilando una isla entera por más de 100.000 dólares (euros) y sufragando un espectáculo de fuegos artificiales, entre otros gastos.

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El mensaje en redes sociales

"No estaba previsto que fuera nuestro fin de semana de boda. Cuando nuestros planes de boda iniciales cambiaron, decidimos casarnos antes y llegamos a un fin de semana ya planificado como recién casaos", ha proseguido. Descarta así cualquier "conspiración" o "misterio". "La amistad no necesita de motivos políticos", ha argüido. Desde la oficina de prensa de Kremlev han explicado a ProPublica que éste conoce a Donald Trump Jr. desde hace años y que "tienen una relación de amistad". Sin embargo, la Casa Blanca ha rechazado hacer ningún tipo de comentario y se remite a la publicación en redes sociales de Bettina Trump.

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Kremlev dirige la Asociación Internacional de Boxeo, una entidad que recibe financiación de la empresa estatal rusa Gazprom que está sancionada por las autoridades estadounidenses. El propio Kremlev ha sido sancionado por el Gobierno ucraniano por su relación con Putin, a quien acompañó en su reciente visita oficial a China. ProPublica menciona además sanciones contra Kremlev por una organización vinculada a su familia acusada de estar implicada en el secuestro de menores ucranianos.