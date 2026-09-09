Manuel Pimentel Almería, 09 SEP 2026 - 07:30h.

Tras darse el 'sí, quiero' por el rito religioso el pasado 22 de agosto en Reino Unido, la intérprete y su marido celebrarán la segunda parte de su boda en el municipio del levante almeriense

La intérprete ha escogido el lugar de vacaciones de su infancia en la provincia de Almería para celebrar su enlace matrimonial con el científico Alistair Garner

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El municipio de Mojácar, en la provincia de Almería, vivirá un evento social de calado internacional durante este próximo fin de semana. La actriz británica Emily Atack, conocida por su papel en las series 'The Inbetweeners' y 'Rivals', ha elegido este enclave del levante almeriense para celebrar la fiesta de su boda con su ya marido, el científico Alistair Garner. El enlace por la iglesia tuvo lugar el pasado 22 de agosto en una ceremonia íntima en el Reino Unido.

El acontecimiento blindará el cenbtro histórico de la localidad para acoger la celebración al que se estima que asistirán alrededor de 200 invitados, incluyendo conocidas personalidades de la industria del cine y la televisión británicos. Tal y como recoge La Voz de Almería, los lugares escogidos por la pareja para celebrar la 'segunda' parte de la boda son la plaza del Mirador de Mojácar y en dos restaurantes cercanos. Durante el fin de semana, el acceso a estos puntos estará restringido tras haber gestionado con el Ayuntamiento los correspondientes permisos.

Actriz y presentadora

Emily Atack (36 años) es actualmente una de las figuras más populares de la pequeña pantalla británica. Saltó a la fama internacional gracias a su papel de Charlotte Hinchcliffe en la aclamada comedia juvenil 'The Inbetweeners'.

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Desde entonces, la actriz ha consolidado una polifacética carrera como actriz, presentadora de televisión y con participaciones en formatos de máxima audiencia como el reality 'I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!'.

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Madre de un hijo de 2 años, Atack es un rostro habitual de la crónica social inglesa. Tras casarse en una ceremonia religiosa con Garner el 22 de agosto, la actriz confesó en Instagram: “Ha sido perfecto. No me puedo creer que vayamos a repetir todo esto otra vez en unas pocas semanas”, haciendo alusión a la boda que celebrará ahora en Mojácar.

Mojácar, lugar de su infancia

La relación de Emily Atack con la localidad almeriense se remonta a su infancia, cuando su padre compró una residencia de verano en la zona. Pese a que la familia la vendió en 2018, la actriz ha mantenido su tradición de veranear en el municipio costero, alojándose en hoteles de la ciudad.

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De hecho, a principios de agosto la intérprete visitó Mojácar para disfrutar de unos días de vacaciones, tal y como revelan las fotos que subió a sus redes sociales. Allí, se la pudo ver en la playa, paseando por tiendas y disfrutando de establecimientos como el 'Chiringuito Tito’s' junto a su marido y su hijo.

"Me encantaban las vacaciones familiares en Mojácar cuando era pequeña. Si no estoy en Ibiza de fiesta con mis amigos, estoy en Mojácar con mi familia. Es donde voy a descansar un poco más, ya que es muy tranquilo y allí los paparazis no me dan problema", revelaba la actriz en 2020 durante una entrevista al periódico 'The Telegraph'.

Fruto de este arraigo nació la ilusión de la artista de celebrar su enlace matrimonial en la provincia. La intención de la pareja de festejar su boda en Mojácar ya fue adentada recientemente por el diario 'The Sun': "Emily lleva visitando España con su familia desde que era una niña y le entusiasma la idea de casarse allí. A ella y a Alistair les chifla su impresionante paisaje rural, y la garantía de sol es un punto a favor.

Con la celebración de este enlace, este municipio de la costa de Almería consolida su posicionamiento como uno de los destinos preferidos por visitantes británicos en el litoral andaluz.