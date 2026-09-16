Alberto Rosa 16 SEP 2026 - 18:58h.

El cuerpo fue hallado en Decoy Pond, en la localidad de Branthamm por los equipos de buceo, según ha confirmado la Policía de Suffolk

Las últimas imágenes de Noah Wood, el niño con autismo desaparecido en Suffolk: huyó corriendo por un callejón

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La Policía de Suffolk en Inglaterra ha localizado el cuerpo del niño de tres años desaparecido en un parque infantil en la frontera con Essex. El pequeño fue visto por última vez a las 15:00 horas del pasado martes en Merriam Close, en Brantham, cerca de Manningtree, antes de ser visto por última vez por un familiar.

El cuerpo fue hallado en Decoy Pond, en la localidad de Branthamm por los equipos de buceo. El superintendente Tom Pearse declaró: "Aún no se ha realizado la identificación formal, pero la familia de Noah Woods ha sido informada de este hecho".

“El hallazgo del cuerpo se está tratando actualmente no como sospechoso, sino como inexplicable", han asegurado desde la Policía.

Los agentes han llevado a cabo múltiples investigaciones, incluyendo el despliegue de agentes de búsqueda especializados y unidades caninas, y han recibido apoyo de diversas agencias, con alrededor de 1300 ciudadanos que también colaboraron en la búsqueda.

El superintendente Tom Pearse dijo: “Ante todo, nuestros pensamientos están con la familia de Noah y con todos los que lo conocieron.

La Policía ha compartido esta misma tarde las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad momentos antes de que el familiar con el que se encontraba el pequeño lo perdiera de vista. Según los informes, el pequeño huyó corriendo por el callejón que hay junto al parque, en dirección a una urbanización de nueva construcción cercana.

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Los agentes habían pedido la colaboración ciudadana a los vecinos para que revisaran los jardines de sus casas y cobertizos. También las cámaras de seguridad. “Por favor, revisen también las cámaras de videovigilancia o de los timbres, y a los conductores que circulen por Brantham y sus alrededores, que revisen las grabaciones de las cámaras de sus salpicaderos desde las 15:00 de ayer", han señalado.