Rabat escenifica una demostración visible de capacidad de respuesta ante una posible entrada masiva a sus fronteras

Última hora de la situación en Ceuta: el campamento del puerto cuelga el cartel de 'completo' tras llegar a su máxima capacidad

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Marruecos ha realizado un simulacro de fuerza este jueves por la tarde en la zona de Bab Sebta, en el perímetro fronterizo con Ceuta, coincidiendo con la crisis migratoria que vive la ciudad española, tras la entrada masiva de 80.000 migrantes el pasado

En la imágenes se ven a las fuerzas de seguridad marroquíes en lo que parece un ejercicio militar defensivo para el que además han cerrado de forma temporal el punto fronterizo marroquí de Bab Sebta.

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Las autoridades de Marruecos han hecho público el vídeo que mostraría la preparación de sus unidades policiales ante cualquier posible incidencia que pudiera producirse en sus fronteras.

La operación defensiva marroquí, sin embargo, no parece una respuesta a la detección de grupos de migrantes listos para cruzar la frontera, porque no se han observado acumulaciones de personas ni en los montes próximos ni en los alrededores de la valla, así como tampoco en los controles que la Guardia Civil española, según ha publicado El Faro de Ceuta.

Marruecos lo define como "un refuerzo de las medidas de seguridad"

Al parecer se ha tratado de un ejercicio preventivo y de una demostración de capacidad de respuesta. Las imágenes difundidas por medios marroquíes muestran el movimiento de diferentes unidades en la zona fronteriza en lo que las autoridades presentan como un "refuerzo de las medidas de seguridad" que podría estar vinculados ante la proximidad de las elecciones en Marruecos, el día 23.

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Hasta el momento, a pesar de los grupos que en redes sociales alientan las entradas masivas a España, no hay ninguna alerta clara sobre estos, aunque hay decenas de personas asentados en la zona norte del lado marroquí.

Este ejercicio, de demostración de fuerza, coincide con un aumento en el número de retornos voluntarios que se están llevando a cabo desde Ceuta a Marruecos a través de la puerta que permanece abierta en el Tarajal, al lado del espigón.