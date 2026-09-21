Los dos detenidos habían pegado con cinta adhesiva dos cuadros en una pared de la sala en la que se encuentra la 'Mona Lisa'

Los agentes de seguridad del museo sorprendieron a los dos hombres y procedieron a llamar a la Policía

Compartir







Las fuerzas de seguridad de Francia han informado este lunes de que dos ciudadanos de origen alemán han sido detenidos por colgar sus cuadros en el museo del Louvre sin contar con autorización para ello, por lo que ambos serán demandados por las autoridades pertinentes.

El incidente tuvo lugar el sábado por la tarde en el conocido museo de la capital francesa, según ha indicado un portavoz del propio museo. Los dos detenidos habían pegado con cinta adhesiva dos cuadros en una pared de la sala en la que se encuentra la 'Mona Lisa' del pintor florentino Leonardo da Vinci.

PUEDE INTERESARTE Difunden imágenes inéditas del robo en el museo del Louvre de París justo cuando se cumplen tres meses del asalto

Los agentes de seguridad del museo sorprendieron a los dos hombres y procedieron a llamar a la Policía. Ambos afirmaron que habían procedido a colgar los cuadros por "diversión".

Los cuadros medían unos 30 por 40 centímetros

Según informaciones de medios de comunicación franceses, los cuadros, que permanecieron expuestos durante poco tiempo, medían unos 30 por 40 centímetros. Uno mostraba a uno de los hombres con armadura y el otro a ambos junto a una mujer. La acción causó ligeros daños en la pared de la sala de exposición.

PUEDE INTERESARTE Salen a la luz imágenes inéditas del robo en el museo del Louvre de París: todas se exhibían detrás de las vitrinas dedicadas a Napoleón y los soberanos franceses

No es la primera vez que visitantes llevan al Louvre una obra propia y la cuelgan en una de sus paredes. Ya el año pasado, dos belgas colgaron una obra que habían llevado consigo cerca de la 'Mona Lisa'.