El robo en el museo del Louvre de París fue el 19 de octubre de 2025

Los ladrones consiguieron llevarse hasta nueve joyas de la colección de Napoleón y la Emperatriz

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Las imágenes inéditas del robo en el museo del Louvre de París del pasado 19 de octubre de 2025, salen a la luz después de varios meses. Este robo sorprendió al mundo al haberse realizado a plena luz del día en uno de los museos más seguros del mundo.

A día de hoy se sigue investigando sobre cómo los ladrones pudieron sustraer hasta nueve joyas de la colección de Napoleón y la Emperatriz que alberga el museo en la Galería Apolo del Louvre, valoradas en unos ocho millones de euros.

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"Fragilidad" en la seguridad de los museos franceses

Entre las nueve piezas que se robaron se encuentra un collar, un broche y una tiara. Todas se exhibían detrás de las vitrinas dedicadas a Napoleón y los soberanos franceses.

En la huida, los ladrones se dejaron la corona de Eugenia cerca de la galería, una pieza que fue encontrada por agentes de la policía y posteriormente restaurada.

El Louvre fue totalmente evacuado y estuvo cerrado durante todo el día, sobre todo "para preservar las pruebas" del robo con los que trabajaron los investigadores, que tenían también imágenes de vídeovigilancia.

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Por aquel entonces el ministro del Interior de Francia, Laurent Núñez, reconoció que "hay una fragilidad" en la seguridad de los museos franceses y por eso se lanzó un programa para mejorar la situación, y eso también afectó al Louvre.

La Fiscalía de París, que es quien llevó las riendas de la investigación, abrió una investigación por robo de banda organizada y asociación de malhechores criminal.

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Los ladrones, con chalecos amarillos y encapuchados, ascendían a través del montacargas con una ayuda de una larga escalera. Entraron al primer piso del Louvre después de romper con una radial, una de las ventanas cuyo dispositivo de seguridad no funcionaba correctamente. Entonces, activaron el cronómetro para medir con precisión el tiempo que tenían antes de que todas las alarmas les delatasen.

Reconstrucción de los hechos

Los ladrones, con chalecos amarillos y encapuchados, ascendieron a través del montacargas con una ayuda de una larga escalera. Entraron al primer piso del Louvre después de romper con una radial, una de las ventanas cuyo dispositivo de seguridad no funcionaba correctamente. Entonces, activaron el cronómetro para medir con precisión el tiempo que tenían antes de que todas las alarmas les delatasen.

Después de un breve reconocimiento de la sala, los intrusos dieron con las joyas de napoleón. El ruido de la sierra que utilizaron para romper una de las vitrinas que encerraba la joya robada, alertó al personal de seguridad. En ese momento, tres vigilantes y otros dos que se encontraban en una estancia adyacente acudieron urgentemente. Los intrusos les amenazaron con una sierra, y los vigilantes no les quedó opción que apartarse ya que no iban armados para poder defenderse.

Decidieron entonces activar el protocolo de seguridad que llevó a todo el desalojo del edificio, lo que causó el pánico entre los turistas que había en su interior. Una vigilante se encargó de grabar la operación de los ladrones, para poder tener una prueba de cómo sucedió todo aquello. Sin embargo, la intervención posterior de dos guardias de seguridad fue decisiva, como aclaró la directora de seguridad del museo. "Les hicieron huir, impidieron que montasen en el montacargas y permitieron que no se llevasen la corona". Lo que no pudieron evitar es que en menos de cuatro minutos huyesen en moto con un botín millonario .